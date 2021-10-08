抓紧绿色建筑趋势 发展商将旧项目改头换面

我国土地资源稀缺，发展商不仅谨慎积极填补土地库存，更抓紧绿色建筑趋势将旧项目改头换面，以跟上买家需求变化。

新私宅项目卓苑（Jervois Mansion）成为首个获得建设局颁发绿色建筑标志超金超低能耗奖（Gold Plus Super Low Energy）的私宅，该项目将建有六栋五层楼高的住宅大楼，涵盖一卧室到五卧室的130个单位，预定2026年取得临时入伙准证（TOP）。

卓苑由从事股权投资和房地产业务的家族办公室金荣集团（Kimen Group）和本地上市公司乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）携手推出，金荣集团由已逝的本地华社及社区领袖胡金钟创办，目前由第二代胡财发和胡财荣兄弟俩一起掌舵。

金荣执行董事胡财荣接受《联合早报》访问时说，为了迎合新一代买家向往低碳节能的绿色生活，Jervois Mansions重新发展成卓苑。

胡财荣强调，绿色建筑并不是卓苑唯一的卖点，整体项目设计方面也充分考量不同年龄层住户需求，同时会积极营造社区精神。另外，公司也打算保留25个尺价逾2800元的优质单位作为长期投资，借此提升买家信心。

一卧室的预示售价从每平方英尺2400元起跳，二卧室及三卧室从2200元起跳，四卧室和五卧室则近2400元。

卓苑现址位于马来西亚驻新加坡最高专员公署对面、屋龄38年的公寓Jervois Mansions，后者拥有32个单位，占地面积达9万3172平方英尺，容积率1.4。卓苑现已推出市场预览，将在本月16日正式开卖。

CDL重新发展富士施乐大厦 首个白金超低能耗奖私宅项目

除了卓苑之外，城市发展（CDL）位于安顺路80号的富士施乐大厦（Fuji Xerox Towers）重新发展项目则是首个白金超低能耗奖私宅项目。凭借太阳能光伏系统等绿色设计，该建筑预计每年可节省高达170万千瓦时（kWh）能源。

建设局在2005年推出绿色建筑标志，以评估本地建筑环境的可持续性，并提高建筑业的环境意识。它共分成四个评级，从绿色建筑标志认证，逐步晋升至绿色建筑标志金奖、超金奖及白金奖（Platinum）。

为达到2030年新加坡绿色发展蓝图定下的目标，政府不断检讨和提高可持续发展的标准，建设局近期提升与修订绿色建筑标志认证要求，把现有的绿色建筑标志计划修订为BCA绿色建筑标志2021（BCA Green Mark 2021），意味着新建筑以及现有建筑物必须达到更高的能源使用效率，并且在环境可持续方面满足更高的标准。