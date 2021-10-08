永科 AEM Holdgs

这只股票于2009年3月11日下跌至0.017元，并于当天以“主要转向”信号止跌回升，随即进入三大波回扯走势。2013年7月26日股价上升至0.192元完成了A大波。2015年12月21日股价下试0.041元，遂于当天以“主要转向”信号结束了B大波，立即进入具五波的C大波升势。2018年3月13日股价上升至1.94元完成了第（1）波，接着回扯至同年8月13日的0.64元，又于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（2）波。2020年8月7日股价上升至4.35元，此为第（3）波，过后回扯至同年11月19日的3.23元完成了第（4）波。今年2月16日股价上升至4.72元，旋于当天以“转向”信号结束了第（5）波，同时为C大波画下句号。5月14日股价下试3.28元，由于跌势甚骤，造成介于3.87元与4.05元间出现缺口；7月8日股价回升至4.07元遂将此缺口填补。截至9月20日股价已经上升至4.32元。由于一个“头肩形”即将形成，若以图中的第（5）点与颈线的价差，计自目前3.34元的颈线，可测得基本目标为1.87元。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。