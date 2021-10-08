居家照料时间变多 宠物用品疫中大卖

冠病疫情席卷全球之际，人们居家时间变长，陪伴宠物的时间增多，更注重宠物的日常卫生美容，连带刺激本地宠物相关行业的营销增长。

批发自家研发的宠物全方位洗护用品，以及营养保健品的本地兽医及宠物店——新加坡泛玛私人有限公司（Pharma House (S) Pte Ltd），去年的营业额不降反升，甚至还首次出现库存紧张、产品供不应求的情况。

执行董事戴绮璐受访时说，冠病暴发初期实施的阻断措施期间，宠物店和宠物美容服务虽然停业，但兽医服务和宠物用品属于日常必需品，许多宠物店也为求生存相继开设网站售货，促使了宠物用品商的营业额增长。

“疫情前，一些宠物主人因上班没时间打理宠物。居家办公时，有较多时间和心思去照料它们，自然就会多购买洗护用品。”

需求增多，供货却跟不上。戴绮璐说，一些国家疫情严重暴发时，封锁边境、百业停顿、工厂生产人数受限等，都导致许多产品减产或停产。

“这段期间，我们手头上有好多新加坡和海外客户订单，一段时期我们不敢发货到海外，因为担心可能影响到本地供应。”

泛玛旗下呵力竞（Pet Horizon）品牌是本地宠物洗护用品老字号，特别是犬猫耳眼护理系列，有稳定顾客群，“如果断货几个月，老顾客买不到我们的产品，无可奈何改用其他产品，我们就可能流失这群客户。”

疫情也让戴绮璐意识到代理他家产品的风险，“当我们大力推销某个代理产品、兽医和宠物美容师都接受后，如果突然因疫情断货，我们很难向他们交待。”

为此，公司决定研发更多自家品牌产品，以及物色不同的替代产品，以备不时之需。公司今年也多租一个库房来储放更多货品。

生产成本涨四成 始终维持良心价

泛玛旗下呵力竞（Pet Horizon）品牌是本地宠物洗护用品老字号。 （苏秉苓摄）

疫情推高生产成本。海外进口原料价格上涨，包装塑料瓶和纸盒等都比过去贵，总生产成本至少涨了四成，不过泛玛的产品价格始终维持在良心价。

展望后疫情时代，戴绮璐认为电子化和数码化是必然趋势，“目前疫情还不断出现新变化，我们得随机应变。但是产业链不能继续停顿着，毕竟大家都要生存。”

泛玛在2019年第一次获邻里企业之星优秀企业奖，今年二度参奖，除了庆祝公司明年成立20周年，也希望能助益中国等海外市场的开拓。

“这个奖项肯定了我们是一家有信誉、获认可的公司，让海外商家对我们更有信心。新加坡宠物业市场小，也很饱和，开拓海外市场是必须的。要让更多人使用我们的产品，就得把网撒得更大或是开发更多自家产品。”

公司每年会按兽医和宠物美容师等的反馈以及市场需求研发两三种产品。去年疫情期间，公司就针对孩童和敏感人士，特别采用可食用级的有机天然原料，研发生产了多用途免洗手液。