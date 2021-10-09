云顶新加坡 Genting Singapore

本栏于今年6月19日曾论及这只股票三波中的（b）波回扯随时会结束，迄时股价当向下填补介于0.765元与0.745元及介于0.72元与0.69元的缺口，并将跌穿0.635元的支撑点。当时股价为0.88元左右。实际上，上述的（b）波已经在今年6月9日的0.90元的价位结束了。6月29日股价下试0.82元完成了（c）波中的a波，接着回扯至7月6日的0.855元，次日又试此价位未果。7月8日股价第三度试此价位后，遂于当天以“主要转向”信号为b波画下句号，旋进入具三细波的c波跌势。8月6日股价下跌至0.79元结束了（a）细波，过后回扯至8月18日的0.83元,此为（b）细波，接着进入（c）细波跌势。8月23日股价跳空下试0.78元，同时在介于0.80元与0.805元间留下缺口，过后继续下滑。9月16日股价骤然下跌至0.71元，随即将上述第一及第二个缺口的一部分填补。随后迅速回扯至0.755元。估计短期回扯，充其量也只能填补上述第三个缺口，过后重返跌势，而跌穿上述位于0.635元的支撑点也就理所当然了。

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