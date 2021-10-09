莱坊：本地工业厂房租金 今年料取得1％至3％增幅

房地产咨询顾问莱坊在其工业厂房季度报告中作出相关预测。它也认为，在我国稳健走出疫情之际，厂房的价格和租金估计也会在明年继续上升3％至5％。

需求持续加上全球投资强劲注入，本地工业厂房租金今年应该能取得1％至3％的增幅。不仅如此，在我国稳健走出疫情之际，厂房的价格和租金估计也会在明年继续上升3％至5％。

房地产咨询顾问莱坊（Knight Frank）是在其工业厂房季度报告中作出上述预测。

莱坊资本市场部国际房地产与工业物业主管陈彦旭说，今年第三季全岛多用户工厂（multiple-user factory）租金中位数首次上升。这是该类别厂房租金两年来首次回升，季对季增幅为1.6％，每月每平方英尺1.80元。

他说，厂房每月的整体租赁活动继续保持活跃。在7月和8月，厂房租赁交易量达1809宗，比去年同期增加14.7％，也比4月和5月的1801宗略高0.4％。

他也引述贸工部数字说，我国9月份的采购经理指数是50.8％，显示制造业连续15个月处在扩张状态，情况只比7月的51.0％略低。这些都是支持工业房地产市场的有利因素。

不过在买卖方面，多用户工厂的交易活动在今年第三季显得淡静，只有3亿零950万元成交。主要的交易是来自安川工业大厦（Ann Chuan Industrial Building）的1万平方英尺永久多层地契交易。

陈彦旭说，市场目前还有数个相当大宗的交易正在酝酿中。大卖家现在趁着市场好转的优势，纷纷拿出未能充分利用的工业项目套现。虽然?市场兴趣日渐浓厚，但是要落实这些交易通常需要10个月至一年的时间。

他说，疫情时代的物品，如生物技术组件、保健与卫生产品，以及市场数码化引发的电子组件需求提高，将会继续吸引高增值制造活动入驻我国，对我国厂房有需求。例如上个月日本鸡蛋商USE Food Holdings就和新加坡食品局签署备忘录，在我国投资1亿元发展第四家鸡蛋农场。

在供应量方面，虽然在2025年完工的新工业楼面会下降至5300万平方英尺，但是分别在2021年和2022年完工的新厂房楼面预料还会有1880万平方英尺及1730万平方英尺。