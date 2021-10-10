加密货币监管的松紧之间

新型数码资产背后的科技应用潜能巨大，横跨多个领域，预料将是新一阶段金融业增长的主要动力。新加坡在这一波发展滥觞处于有利位置，可抓住增长势头，建立长远优势。从这个大前提看，金管局对加密货币交易的开放，是营造完整的数码资产创新生态策略的一部分，而且将继续采取谨慎开放，严密监管的平衡态势。

不久前，迪士尼公司（Disney）以非同质化代币（Non-Fungible Token，简称NFT）形式，首次推出旗下漫威（Marvel）超级英雄系列的数码收藏品，由蜘蛛侠打头阵。结果所有6万零500个价格介于40至400美元（54至540新元）的限量版“数码雕像”，24小时内即被漫威迷抢购一空。迪士尼乘胜追击，立马推出美国队长的NFT。

我问一个酷爱收藏动画周边商品的内行玩家友人有没有凑热闹，没想到他对漫威NFT嗤之以鼻，理由很简单：碰不到、摸不着，就算是3D，也只是虚拟3D，有什么意义？

上网查看，跟他有同感的玩家确实不少，有者甚至形容这些NFT是“垃圾”“很可笑”、是“唱高散货的骗局”，呼吁同好不要“受骗”。

带动多个领域 开创众多新产品及应用

然而，迪士尼最新开拓的财源却受到券商的看好。美国银行证券（BofA Securities）最新发表的数码资产分析报告，就把迪士尼列入有数码资产潜能的大型企业之一。其他受看好可从新型数码资产趋势获益的美国媒体公司还包括福斯（Fox）和华纳音乐（Warner Music）等。

该行估计，全球数码资产领域可创造高达2万亿美元的价值。除了加密货币及NFT，还包括以区块链等去中心化技术为基础的数码应用、价值跟法定货币挂钩的稳定币（stable coin），以及将来可能取代主权货币的央行数码货币（CBDC）等。

报告指出，单单今年上半年美国投入数码资产创投的资金就高达170亿美元，远超去年全年的55亿美元，估计将催生出许多新一代的数码资产业者，在多个领域包括金融、供应链、电竞游戏及社交媒体等开创出众多新产品及应用。

《福布斯》杂志更将数码资产形容为“资本市场的未来”，因为数码科技的开发和应用，预期能把资本市场当前的种种交易障碍扫除，提升资金配置的效率，创造出更多的投资机遇。

例如德国一家金融科技公司CashOnLedger正在研发一套新型租赁融资模式，最终可让零售投资者参与各种工业机器的投资，小至一个农业用的拖拉机，都能从“按使用付费”（pay per use）的模式赚取回报。

加密货币市场对消费者及整体经济风险在扩大

然而，就如我那名动漫迷友人对漫威NFT的不屑，目前仍难想象行得通的新型数码方案，很自然会让人质疑。对此，美银证券提出一套反驳：

“颠覆性的创新若不招致质疑，就不是颠覆性的创新。例如国际商用机器（IBM）首任总裁汤姆斯·沃森（Thomas Watson）曾在1943年预言，全球市场对个人电脑的需求应该有五台。”过后几十年，个人电脑的普及程度如何，我想无须赘言。

不过，美银证券也指出，新型数码资产的发展，眼前最大的风险是监管的不确定性。

数码资产目前最大的争议来自红火的加密货币市场。根据国际货币基金组织（IMF）最新统计，全球所有加密货币的总市值截至9月底已超过2万亿美元，自2020年初以来翻涨了10倍。

IMF指出，随着加密货币逐渐发展成为主流，催生出许多交易所、货币钱包、开矿商等，形成庞大的生态体系，这个行业缺乏适当的监管和披露，正对消费者带来重大风险，对整体经济的系统性风险也在扩大。

基于加密货币交易面对显著的洗黑钱和其他金融犯罪风险，全球多国过去几年都在探讨收紧管制。上月底，中国宣布全面禁止加密货币交易，并矢言禁绝所有挖掘活动，以及封堵民众通过海外户头交易的管道。韩国也在上个月收紧对加密货币交易所的管制，须符合更严谨的条例才可获得执照。

《金融时报》：加密资产是新加坡超前“关键武器”

在各地收紧监管的背景下，新加坡金融管理局上周正式在《付款服务法令》（Payment Service Act）下，颁发执照给星展集团旗下的证券公司星展唯高达（DBS Vickers）和澳大利亚加密货币交易所Independent Reserve，允许它们提供加密货币交易服务——相对友善的态势，引起国际注目。

英国《金融时报》报道指出，我国决策者冷静的盘算，向遍地开花的加密资产领域开门，最终可能成为新加坡发展为亚洲乃至全球领先金融中心的“关键武器”。

新加坡对金融科技的创新，向来保持积极和鼓励的态度。如前所言，新型数码资产背后的科技应用潜能巨大，横跨多个领域，预料将是新一阶段金融业增长的主要动力。新加坡在这一波发展滥觞处于有利位置，可抓住增长势头，建立长远优势。

但是，不要忘了在多国面对严厉监管审查的加密货币交易平台币安（Binance），上月初也被金管局列入投资者须警惕名单，不可在本地提供任何受付款服务法令监管的业务，包括境内和跨境转账服务、数码代币交易和兑换等。这是因为币安旗下的网站binance.com所属公司并未获得金管局的执照。

另一方面，币安通过新加坡分支机构专设的新加坡网站binance.sg，则已向金管局申请执照。它跟其他100多家申请执照的业者一样，同样须经过严格的审核，确保风险管控达标，部署严密的机制防范洗黑钱和其他金融犯罪活动，才有望获得当局发放执照。

事实上，金管局发放两张加密货币交易执照当天，同时公布了将在2023年落实“洗黑钱和恐怖主义融资资料分享平台”（COSMIC）的发展蓝图，进一步强化金融机构防范金融犯罪的监管机制。

从这个大前提看，金管局对加密货币交易的开放，是营造完整的数码资产创新生态策略的一部分，而且将继续采取谨慎开放，严密监管的平衡态势。这与新加坡对整体金融领域一直秉持的创新与审慎并重，原则一致。