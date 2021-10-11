颜金勇在纽约会新加坡企业代表 强调寻求海外增长重要性

贸工部长颜金勇在纽约和当地的新加坡企业代表会面，讨论了在美国设立公司的机遇和挑战，并强调到海外闯天下，让业务更多元化以寻求新加坡以外的增长机会，对企业非常重要。

贸工部昨天（10月10日）发布文告说，在10月9日举行的这场闭门圆桌会议是由新加坡企业发展局举办，也是颜金勇在纽约行程的其中一项活动。

文告说，出席会议的新加坡企业来自消费品、医疗与生物医药、基础设施与物流，以及科技与制造等领域。

这些企业也表示，会继续寻求新的合作领域，尤其是在美国消费需求持续回弹，以及可持续发展、医疗和保健的新商机不断增加之际。

这也会建立在美国—新加坡自由贸易协定（US-Singapore Free Trade Agreement）的基础上。这项协定持续支持双方贸易与投资联系，为两国企业和人民带来好处。

文告还说，企发局通过当地的公共和私人领域商业伙伴，协助新加坡企业进军美国市场。

颜金勇日前在华盛顿进行正式访问，与美国贸易代表戴琪会面并共同主持美新自贸协定的联合委员会会议。

美新自贸协定自2004年生效以来，双边货品和服务贸易已经增长超过一倍，至2019年达到1244亿元。新加坡和美国将更新双方所签订的自贸协定，以因应新的经济面貌。

颜金勇也和美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）签署备忘录，落实美国—新加坡增长与创新伙伴关系（US-Singapore Partnership for Growth and Innovation），以及与当地商界代表见面，分享了新加坡和区域市场在数码经济和可持续发展方面的新商机。

颜金勇转赴索伦托出席G20贸易与投资部长会议

颜金勇已结束在美国为期四天的访问，10日离开美国前往意大利索伦托（Sorrento）出席二十国集团（G20）贸易与投资部长会议。