东南亚区域总经理黄华瑜：商汤科技以人工智能打造未来“智慧”世界

商汤科技东南亚区域总经理黄华瑜表示，公司最初以人脸识别技术起家，但这几年来已扩大到人工智能的许多方面，包括为本地酒店业者研发端对端解决方案，也跟城市管理者合作，构建面向未来的城市管理平台，如监测公共设施状况。

“秋水共长天一色”——这是唐朝文学家王勃所作《滕王阁序》的名句，将秋天傍晚的水面与远处天相融合在一起，形成一副完美的秋色美景，给后人留下无限的遐想空间。

对商汤科技（SenseTime）东南亚区域总经理黄华瑜（42岁）来说，这恰恰是人工智能（artificial intelligence，简称AI）电脑视觉技术最大挑战和最高境界。

他在接受《联合早报》访问时说：“对人类来说，我们很容易理解秋水共长天一色的视觉意境。但对人工智能来说，哪一部分是天，哪一部分是水，它们是很难区分的。这也是电脑视觉技术发展几十年来最困难的部分。”

商汤科技能成为今天的顶尖人工智能软件公司，正是它突破了人眼识别率的临界点，建立了独有的技术框架和一流算力，从而不断取得技术和软件方案的突破。

2018年在新加坡设区域总部

商汤科技创立于2014年，是专注于研究电脑视觉和深度学习的中国人工智能软件公司，主要业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活和智能汽车等四大板块。

公司业务遍布全球各地，包括2018年落户新加坡，在这里设立区域总部。

商汤科技与新加坡关系密切。2017年，李显龙总理和夫人何晶到中国进行正式访问，曾参观商汤科技，并留下深刻印象。隔年，淡马锡控股参与商汤的C轮6亿美元（约8亿新元）融资。

今年7月，商汤科技在本地设立商汤新加坡国际人AI创新中心。这个占地246平方米的中心，展示了人工智能技术在现实中的运用，包括城市管理、教育和医疗领域，以及扩增和混合实境应用。

走入创新中心，仿佛走入了未来世界。像中心利用增强现实技术融入旅游业，即便身在国外，也可以与鱼尾狮和滨海湾金沙大楼的模拟进行互动，在这些景点合影留念。它的互动化妆台，可以模拟涂上不同口红的模样，不必涂口红就能预知它带来的美妆效果。

黄华瑜表示，商汤科技最初以人脸识别技术起家，但这几年来，公司技术已扩大到人工智能的许多方面。

例如，受冠病疫情冲击的旅游业，公司专为本地酒店业者研发了端对端解决方案，通过手机刷脸就能完成酒店入住手续。访客在餐厅用餐时，酒店人员可以通过人脸识别知道他的到来，为访客提供个性化服务。

公司也跟城市管理者合作，构建面向未来的城市管理平台，能将城市视觉数据实时转化成对城市运营的洞察，直接监测公共设施状况如哪里出现交通事故、哪里有人乱停放脚踏车等。

涉足元宇宙应用 下来将推动虚拟世界创新

最有趣的是，商汤科技业务也涉及当前资本市场火热的“元宇宙”概念，通过感知智能、智能内容生成等技术，为各类元宇宙应用提供支持。

所谓元宇宙（metaverse），指的是利用手机、平板电脑、增强现实（Augmented Reality，简称AR）及虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）眼镜等各类设备，以虚拟替身方式进入沉浸式的虚拟空间，在虚拟世界的活动中获得前所未有的真实体验。

黄华瑜说：“元宇宙概念听起来有如科幻电影，但去年冠病疫情促使更多人在线上进行互动如购物或视讯。在这互动过程中，你可能会暴露个人的隐私信息。通过元宇宙概念，你能以一个虚拟身份参与这些互动活动，将个人隐私保护起来。甚至未来工作开视频会议时，可以派虚拟人物代表你出席会议。”

面簿创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）最近宣布让面簿在未来五年转型为“元宇宙公司”。今年7月，面簿推出全新VR会议室，扎克伯格还以虚拟形象现身和其他与会者交流。

另外，精灵宝可梦GO这个以增强现实技术结合游戏和真实场景的游戏，也已流行多时。

黄华瑜认为，这些应用平台和场景说明了“元宇宙未来不是梦”，下来商汤科技将推动虚拟世界的创新，包括可能在虚拟世界里工作、旅游、参观艺术展甚至约会等，足不出户即可漫游世界。

黄华瑜：欠缺“品味” 人工智能现无法取代人类

近年人工智能技术发展迅猛，人工智能是否会取代人类，抢走人类的工作，一直是热议课题。可是，对黄华瑜来说，人工智能现在还是无法取代人类的，更不会抢走人类工作。

他强调，科技发展应以人为本，科技目的也应是辅助社会，人工智能主要是协助人类处理危险或重复性工作，让人类能侧重进行更具创造力的工作。

他也指出，人工智能虽能处理海量数据，但在处理非结构化数据（unstructured data）或极端事件方面还是有进步空间。举例来说，一辆脚踏车丢弃在地上，人类一看就知道，人工智能却未必明白，因为脚踏车丢弃状况千奇百怪，程序员不可能列出所有丢弃状况清单数据。

此外，人工智能虽能复制世界名画，却不懂得欣赏画作，或了解画中表达的意境。

他说：“人工智能技术现在已超越人眼识别率，但除非它有人类的品味，能体会秋水共长天一色的诗歌意境，否则它不太可能会取代人类的。”

黄华瑜是武汉理工大学电脑学科出身，曾在华为公司工作14年，2018年加入商汤，协助公司设立新加坡区域总部。

年底前将在香港上市

商汤科技正准备年底前在香港上市，根据报道，公司拟募资20亿美元（约27亿新元），总估值可能接近120亿美元，可能创下人工智能领域全球最大上市计划。

黄华瑜表示，新加坡作为东南亚人工智能创新中心，在这个领域具有巨大增长潜力，使它成为商汤科技全球化布局中的重要战略点之一。

他希望商汤能协助新加坡培养更多人工智能人才，带来更多创新解决方案，助力新加坡和区域的数码经济发展。