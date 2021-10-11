我国进一步开放国境 本周海指有望保持涨势

海指本周的表现相信会受到上周六政府宣布的边境放宽计划提振。我国与加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国展开疫苗接种者旅游走廊计划，同时也把这项计划的检测次数从四次减到两次。

我国进一步开放国境，提振投资者信心。分析师预测，海峡时报指数本周有望保持涨势。

辉立期货投资分析师周峻贤认为股市行情看涨。他说：“海指相对强弱指标（Relative Strength Index，简称RSI）达到54，意味着海指处在牛市边缘。RSI达到50，可视为有利的支撑点，若RSI进一步上升，显示海指可能出现更大的上升趋势。”

他预测，海指会在3110点至3125点之间遇到阻力，并在3020点至3040点之间获得支撑。

海指本周的表现相信会受到上周六政府宣布的边境放宽计划提振。我国与加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国展开疫苗接种者旅游走廊计划，同时也把这项计划的检测次数从四次减到两次。

德国、文莱和韩国较早前加入这项计划，周峻贤预测，接下来我国会同更多接种率高的国家进行类似的旅游互通合作。

美国通货膨胀率 或影响市场走势

他还说，最近大宗商品价格上涨例如棕榈原油价格（crude palm oil）上涨，而近期供应预计依旧紧张，业务以大宗商品为主的公司有丰益国际（Wilmar）和金光农业资源（Golden Agri Resources）。

本周四公布的美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）会议记录倍受关注。

IHS Markit报告说，市场预计联储局会偏向采取鹰派立场，会议记录包含的缩减量化宽松也会受到密切关注。另外，美国的通货膨胀率也可能影响市场走势。

个股消息方面，铭泰国际（Metech International）的合资公司Asian Eco Technology（AET）同印度珠宝公司Maitri Jewellery签署合作谅解备忘录，向对方供应实验室生成钻石。AET上周五也宣布同另一家印度珠宝公司Lucinu Jewellery签署类似的合作谅解备忘录。

铭泰国际也披露，接获新加坡交易所发出的上市与估价通知，可在凯利板交易新股。公司较早前公布配售逾近3334万股新股，以筹集最高700万元，每股0.21元，公司也将发行逾1667万可转让、可分拆和非上市免费凭单。

公司表示，会根据凯利板条例，在七个交易日内配售新股。

莲花投资（Seroja Investments）获得新加坡交易所批准，免于把90％的公司现金和短期证券存放在托管账户（escrow account）。公司才可以从托管账户提取所有近3930万元，并用其中的近3904万元作为退还现金（Cash Distribution）之后，关闭托管账户。