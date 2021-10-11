海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一曾论及指数短期回扯将填补介于3076.88点与3086.70点间的缺口。由于前一周每周一杆图中的闭市为3051.11点，较前一周的闭市3061.35点来得低，加上其“动力”信号已经进入负号界域的0.00567处；因此，指数随时会跌穿位于3023.95点的支撑点，而迅速滑落。当时指数为3051.11点左右。见报当天指数跳空上升至3102.47点，随即将上述第一个缺口填补，同时也将介于3098.58点与3100.30点间的缺口填补。由于升势特急，造成介于3079.62点与3051.11点间留下缺口；5日指数骤然下探3047.38点，旋将此缺口填补，同时在介于3071.93点与3089.65点间留下缺口；6日指数上升至3091.35点，立即将此缺口填补。7日指数再度跳空上升至3118.52点，同时在介于3098.81点与3083.88点间留下缺口。8日指数一度下试3093.56点，旋将上述第五个缺口的一部分填补。由于指数在上周反复攒动，仿佛尝试在指数下滑的过程中力挽狂澜，不过，由于指数最重要的阻力线位于3211.45点，与目前指数的价位尚有一段距离，因此，估计指数激烈波动的走势，可能还会持续一段时日。

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