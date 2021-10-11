戴士福商学院 凭三力之和克服 资金流断裂危机

小档案

创业：2013年创办，2017年转型为商学院。

员工：疫情前为6人，现为3人。

意志力、愿力、执行力，凭借三力之和，让戴士福商学院（TSF Academy Pte Ltd）及所属戴士福集团得以克服冠病疫情期间的资金流断裂的危机，甚至将它转化为建立公司文化和推出一站式对接新服务构想的契机。

商学院院长钟京烇受访时说，疫情前，商学院成功从主办建筑工友安全课程，转型到为商家企业提供以华语授课的犹太经商培训学院，每年吸引上千人参加本地及海外实体课，参访海内外企业学习观摩，搭建人脉桥梁，开拓许多企业伙伴关系。

然而，就如许多学院和增益中心一样，小小冠状病毒打破这个好局面，大型实体线下课程无法照常开班，商学院只能从去年5月起开设面簿页面直播授课，终于把一度降至零点的学员人数逐步上提，避开入不敷出的危机。

钟京烇说：“作为一家商业培训公司，如果无法为企业之间制造一个互动的环境，企业间就较不易擦出火花，创造出新商机。过去一年多，实体课完全绝迹，我们深切体会商学院没有实业的痛点。”

穷则变，变则通，甚至越战越勇。商学院趁着疫情的不忙碌，梳理学院战略及企业文化，重新定位，成为一站式企业孵化中心，提供犹太经商理念以外的商业咨询和对接服务，还引进额外三名讲师，负责指导团队销售和金融经济，助力有兴趣在新加坡落地发展的中国、台湾、香港和马来西亚等海外企业，寻找合作机遇。

疫情期间，一些国家地区的企业因政治或疫情关系开始对落户新加坡感兴趣，我们就把握机会，提供合适的对接服务。

另一方面，由同一老板开设的戴士福建筑有限公司也同样面临资金流断裂的危机，包括外劳短缺、现有劳工成本和建筑材料价格上涨至少四成、主要发展商延缓付款账期等挑战。

幸运的是，由于戴士福建筑和商学院曾获得邻里企业之星奖，能通过此奖的主办方穿针引线，获得利率较好的银行贷款，将资产套现，暂缓燃眉之急。

钟京烇有感而发地说：“当大环境好的时候，讲信用是正常的；但当公司本身处于困难期，还愿意站出来承担责任，就是真正的信用。我相信很多企业家都和我们一样，脑海里曾闪过中途收盘、拍拍两手撤离资金的念头，但我们始终坚持到底，恪守对客户及二级承包商等的信用。”

与建筑公司联手 开展首个300万投资项目

疫情前，商学院与建筑公司算是各自营运的个体，但去年的危机让两者看到整合互利的新机会，彼此决定结合优势，联手推出“发展商之路”的项目，吸引有兴趣者投资成为小型发展商，提供买地评估、设计重建和建好出售的一站式服务，共创新程。至今，已开展第一个投资额为300万元的项目。

“参与这个发展商之路的二手承包商，很多是商学院的学员或合作伙伴，所以这个项目不仅为他们创造新商机，也让商学院与建筑公司可持续生存发展，互惠互利。”钟京烇说。

此外，商学院也利用每两个星期的《纵观天下》线上分享会累积更多联系，扩大平台资源，目前已经累积4000多个数据，比疫情前还多。