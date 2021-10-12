首三季79宗优质洋房交易 交易总额达24亿元

今年首三季优质洋房的交易共有79宗，交易总额达24亿元，是去年全年的逾两倍，更创下2010年以来的最高纪录。随着我国边境逐渐开放，越来越多外国访客进出，市场人士看好本地豪宅市场交易越加火热。

合登房产集团（Huttons Asia）昨日（10月11日）发布的报告指出，全球经济强劲复苏、边境开放、疫苗高接种率，以及新加坡的稳定政治环境，都是本地豪宅市场增长的有利因素。

报告显示，今年第三季有110个非有地豪宅售出，交易总额近10亿元。

以平均总价（price quantum）来看，最大宗豪宅交易是位于那森路（Nassim Road）的Les Maisons Nassim，有一个楼层面积达6049平方英尺的单位在8月份以3500万元售出。

之前，该项目另一个6577平方英尺的单位以3900万元售出。

房地产投资咨询公司贵联集团（Quillion Global）投资总监陆米雪认为，外国富豪和超高净值人士对本地房地产的需求继续保持强劲，主要因为我国税务制度具吸引力及房地产政策透明使投资有保障，再加上新加坡政府有效防疫，市场前景良好。

她接受《联合早报》访问时透露，公司主要客户来自中国和印度尼西亚，近期也有不少韩国的新客户。“外国买家通常从投资非有地私宅开始，之后会考虑购买店屋和办公楼。”

开通更多“旅游走廊”有望提振市场情绪

橙易产业（Orange Tee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清指出，我国边境开放及开通更多疫苗接种者旅游走廊有望提振市场情绪，但受到额外买方印花税（ABSD）限制，外国买家的交易量不会立即激增，但她看好今年能超越去年的纪录。

她说：“当越来越多永久居民和新加坡人回国，他们作为豪宅主要买家群体，这也会带动市场。”

孙燕清指出，第四季即将推出的新豪宅项目并不多，例如康宁河湾（CanningHill Piers）、Perfect Ten和Cairnhill 16，因此买家的注意力也会集中在已推出市场的项目，包括隽峰（Irwell Hill Residences）、御景苑（Royalgreen）、Haus on Handy、The Hyde和Sloane Residences。

合登房产研究主管李思德在报告中指出，风华南岸府（South Beach Residences）和玛庭豪苑（Martin Modern）这两个豪宅项目皆已售罄。有市场消息指，外国买家8月份一次过买下风华南岸府的七个单位和华利世家（Wallich Residence）的五个单位，而玛庭豪苑仅剩的九个单位，相信上个月已被基金一扫而空。

优质洋房受到买家青睐，特别是科技界新贵，例如TikTok首席执行官周受资和Grab创办人兼总裁陈炳耀的妻子，分别买下位于荷兰路附近和民东园（Bin Tong Park）的优质洋房，交易价为8600万元和4000万元。