印尼富商翁俊民以2.6亿元 收购中央商业区办公楼约八成总分层面积 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年10月12日 5:00 AM 位在罗敏申路140号的Crown At Robinson楼高19层，之前是周氏大厦，由Wywy Development重新发展。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚富商翁俊民看好本地商业房地产的投资前景，以2亿6000万元收购中央商业区一栋永久地契办公楼约八成的总分层面积。这栋办公楼Crown At Robinson位于罗敏申路140号，楼高19层，交易涉及总面积达7万零700平方英尺，涵盖65个分层办公单位和8个餐饮／零售单位，等于每平方英尺售价约3650元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 翁俊民 Crown At Robinson 房产 新澳制定绿色经济协定 助创造就业降低碳排放 傅海燕：缓解气候变化冲击 我国将尽快达到净零排放目标