印尼富商翁俊民以2.6亿元 收购中央商业区办公楼约八成总分层面积

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来自 / 联合早报

文 /
周岳翔

发布 / 2021年10月12日 5:00 AM

位在罗敏申路140号的Crown At Robinson楼高19层，之前是周氏大厦，由Wywy Development重新发展。（档案照片）
位在罗敏申路140号的Crown At Robinson楼高19层，之前是周氏大厦，由Wywy Development重新发展。（档案照片）

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印度尼西亚富商翁俊民看好本地商业房地产的投资前景，以2亿6000万元收购中央商业区一栋永久地契办公楼约八成的总分层面积。

这栋办公楼Crown At Robinson位于罗敏申路140号，楼高19层，交易涉及总面积达7万零700平方英尺，涵盖65个分层办公单位和8个餐饮／零售单位，等于每平方英尺售价约3650元。

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