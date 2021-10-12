牛奶国际控股（以美元计价） Dairy Farm Intl Holdgs

本栏于今年3月2日曾论及这只股票于去年11月11日上升至4.91元完成了左图“三角形”的第（4）点，估计股价一旦跌穿位于3.91元的“三角形”下限，当有骤跌。当时股价为4.33元左右。3月5日股价略微下试4.27元的价位，随即于当天以“转向”信号止跌回升。3月8日股价跳空上升至4.80元完成了图中三波回扯中的（c）波，同时在介于4.38元与4.35元间留下缺口，过后渐渐回落；3月17日股价下试4.33元，旋将此缺口填补。4月29日股价上升至4.46元完成了a波，过后回扯至5月17日的4.29元，此为b波。6月3日股价回扯至4.50元结束了c波，遂进入跌势。由于图中“三角形”的下限已经渐渐上升至4.08元，7月26日股价终于跌穿此下限直试4.03元。7月30日股价更于跌穿上述3.91元的价位时，竟然骤跌至3.76元，同时在介于3.90元与3.98元间留下一个大缺口，截至10月4日股价已经下探3.30元；估计短期回扯或将填补此缺口，过后继续向下填补介于3.22元与3.18元间的缺口。

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