投资者保持谨慎 海指横摆微升0.68点

我国逐步重开边境启动旅游，推动航空股上涨，但美国就业情况不佳，让投资者保持谨慎。新加坡海峡时报指数昨天微升0.68点或0.02％，闭市报3113.49点。

CMC市场分析师王绥勤接受《联合早报》访问时说，海指横摆主要是因为有两大抗衡因素。

我国同更多国家开通疫苗接种者旅游走廊，带动航空旅游股，可是美国就业数据连续两个月低于预期，而且原油价格不断升高，增加通货膨胀率上升的压力。这导致星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）分别下滑0.59％和0.09％，报30.25元和11.61元。