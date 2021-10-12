投资者保持谨慎 海指横摆微升0.68点 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年10月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我国逐步重开边境启动旅游，推动航空股上涨，但美国就业情况不佳，让投资者保持谨慎。新加坡海峡时报指数昨天微升0.68点或0.02％，闭市报3113.49点。CMC市场分析师王绥勤接受《联合早报》访问时说，海指横摆主要是因为有两大抗衡因素。我国同更多国家开通疫苗接种者旅游走廊，带动航空旅游股，可是美国就业数据连续两个月低于预期，而且原油价格不断升高，增加通货膨胀率上升的压力。这导致星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）分别下滑0.59％和0.09％，报30.25元和11.61元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 奕丰集团 永科控股 营养屋国际 傲凯国际 海峡时报指数 新澳制定绿色经济协定 助创造就业降低碳排放 傅海燕：缓解气候变化冲击 我国将尽快达到净零排放目标