投资者保持谨慎 海指横摆微升0.68点

订户

来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年10月12日 5:00 AM

字体大小:

我国逐步重开边境启动旅游，推动航空股上涨，但美国就业情况不佳，让投资者保持谨慎。新加坡海峡时报指数昨天微升0.68点或0.02％，闭市报3113.49点。

CMC市场分析师王绥勤接受《联合早报》访问时说，海指横摆主要是因为有两大抗衡因素。

我国同更多国家开通疫苗接种者旅游走廊，带动航空旅游股，可是美国就业数据连续两个月低于预期，而且原油价格不断升高，增加通货膨胀率上升的压力。这导致星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）分别下滑0.59％和0.09％，报30.25元和11.61元。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容