经济恢复与产油受限 油价攀升创七年新高

随着各国更多已接种疫苗的民众重新投入工作，支持经济活动恢复，需求带来的价格压力，推动布伦特和WTI油价分别连涨五周和七周。

（东京／新加坡／新德里综合电）经济活动进一步恢复，产油国供应继续受限，原油价格周一（10月11日）继续走高，创七年新高。

继上周扬升4％后，布伦特（brent）原油价格周一在亚洲时区交易时段继续冲高，截至本地时间傍晚6时30分，每桶报84.26美元；美国西得克萨斯中质油（WTI）价格也在盘中冲破80美元，截至傍晚6时30分报81.63美元，创2014年底以来最高纪录。

随着各国更多已接种疫苗的民众重新投入工作，支持经济活动恢复，需求带来的价格压力，推动布伦特和WTI油价分别连涨五周和七周。

煤炭和天然气价格飙高，也促使原油成为更吸引人的发电燃油来源，推高原油价格。油盟（OPEC）上周决定按原定计划在11月每日增产40万桶，为油价带来更大上压。

澳新银行（ANZ）高级大宗商品策略师海尼斯（Daniel Hynes）向彭博社说：“油盟决定按原本的计划增加产量，而不是额外增产，很可能导致市场在第四季进一步紧绷。由于需求持续上扬，市场继续看到很多买家出价。”

CMC市场策略师王绥勤则向路透社说：“今天的涨势并没有直接的新闻因素推动，价格上涨是市场交易动力在推动的，反映了投资者更高的通货膨胀预期，继而支持油价的牛劲。”

全球当前面临的能源危机，随着民众用电加热的需求攀高，北半球陷入一个艰难冬季的可能性正在提高。

趁油价冲高机会 美业者再添新油井

据路透社报道，美国的钻油业者趁着油价冲高的机会，在上周添加了五个新的油井，连续五个星期新添油井。

荷兰国际集团（ING）在一份报告指出，基于市场需求正从天然气转向原油，投资者本周接下来将紧密观望油盟将公布的每月石油报告，将对全球原油需求做出哪些调整。

另一方面，路透社引述消息人士报道，沙特阿美（Saudi Aramco）已同意在11月份向至少三名亚洲买家供应额外的原油。

尽管油盟限制产量，全球最大输出国的沙特阿拉伯一直对亚洲买家提供全额供应，而且在11月份连续第二个月降低价格，显示该国有意增产，保持油价的竞争力。