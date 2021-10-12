傅海燕：缓解气候变化冲击 我国将尽快达到净零排放目标 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡将尽责任缓解气候变化的冲击，尽快达到净零排放目标，并支持企业努力减排。永续发展与环境部长傅海燕在新加坡证券投资者协会（SIAS）于网上举办的“企业治理周”（Corporate Governance Conference 2021）开幕礼上讲话时，作此承诺。世界正面对三大挑战，即冠病大流行、气候变化，以及不平等问题。傅海燕指出，这三大挑战都很紧急。联合国已把这些挑战列为人类的红色警报。而大流行和气候变化将加剧不平等的问题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 企业治理周 新加坡证券投资者协会 永续发展与环境部长 傅海燕 大卫·杰乐 净零排放 企业治理 经济合作与发展组织 评股论经 新澳制定绿色经济协定 助创造就业降低碳排放