傅海燕：缓解气候变化冲击 我国将尽快达到净零排放目标

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月12日 5:00 AM

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新加坡将尽责任缓解气候变化的冲击，尽快达到净零排放目标，并支持企业努力减排。

永续发展与环境部长傅海燕在新加坡证券投资者协会（SIAS）于网上举办的“企业治理周”（Corporate Governance Conference 2021）开幕礼上讲话时，作此承诺。

世界正面对三大挑战，即冠病大流行、气候变化，以及不平等问题。傅海燕指出，这三大挑战都很紧急。联合国已把这些挑战列为人类的红色警报。而大流行和气候变化将加剧不平等的问题。

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