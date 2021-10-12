乐天鲜果四管齐下推营销 回头客多新客增

“四管齐下”充分利用数码科技推高营销，锦茂乐天鲜果一年来在疫情期间，顾客复购率提升近40%，新客户也增加近30%。

老板沈江文（57岁）透露，这几年来，外卖主要通过WhatsApp进行，他们的常客大概10多个，每周下单一次，散客来去则有10多个。

“外卖的挑战是，交给物流公司得重新包装，还要等一天以上，难保水果新鲜度，因此我还在物色能在24小时内送货的公司。”

公司也非常注重产品宣传，沈江文指出，今年初，他们开始在一些包装水果——比如樱桃和蟠桃等贴上公司标志Fruit Paradise，加强辨识度。

“我们还跟果园供应商合作，特别是一年到头都有的水果，包括怡保柚子及西马波罗蜜等，都会贴上公司标志，显示了我们对该果园品质的信心。”

此外，公司也在今年9月推出二维码，方便顾客阅览公司产品及资料，也让他们可以随时分享水果的知识与功能。

智慧营销方面，公司主要通过对顾客及其家人的认识，根据他们的需要与喜好，推荐适合他们的水果。

沈江文指出，公司在上述四方面落实数码科技的运用后，顾客的复购率一年来已经提升了30到40%，新客户也增加20到30%。

沈江文和太太过去两年不断进修，先后报读了新加坡零售管理学院（SIRS）的四个课程，希望学以致用。

老板娘黄丽芳（54岁）透露，他们最近完成的是零售专业文凭课程，分八个单元，为期一年半；尽管大半是线上学习，但获益良多。

之前，两人也上了SIRS和阿里巴巴商学院联办的内容营销课程，学习如何当网购主播、照顾顾客及管理库存。

接下来，沈江文希望做好以下三方面工作：

把公司标志进一步发展成公司品牌，正式代理各类水果。

改进店面设计与装潢，提升顾客体验，比如落实专人设计的水果展示。

丰富网购平台的产品资料与视觉效果，并在面簿宣传吸客。

社会服务方面，身为锦茂巴刹商店联谊会副主席的沈江文，也关注市镇事项与社区活动，并亲身参与加强互动。

大约三年前推出水果礼篮，由于货真价实，反应不错。

乐天鲜果的优势，是由锦茂巴刹的四个档口组成，一年到头都有多种水果供选购。

他们的水果礼篮分四种，老板娘黄丽芳一一介绍：首先是“祝福”礼篮38元，主要是大众化水果；接着是“繁盛”礼篮48元，包的是增值水果；然后是“丰收”礼篮，份量比祝福礼篮多70%；最后是“大富大贵”礼篮88元，包含各类高增值水果，比如樱桃和火龙果等。

水里礼篮需要提前一天、通过WhatsApp 90177449预订，运送费视地点而定。