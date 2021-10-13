报业控股华文媒体集团高级记者周文龙 获颁“投资者的选择”年度财经新闻奖

新加坡报业控股（SPH）囊括新加坡证券投资者协会（SIAS）“投资者的选择”奖的六个奖项。其中，华文媒体集团新闻中心财经新闻资深高级记者周文龙夺得年度财经新闻奖（Financial Story of the Year）。

他在《联合早报》的独家特写报道“罗氏堂兄弟从光鲜创业家到麻烦缠身”，揭示了身为诺维娜全球生命医疗（Novena Global Healthcare）创办人的堂兄弟罗弥伦和罗尔伟，如何卷入一连串风波与争议中，事件的发展当时引起投资者密切关注。