报业控股华文媒体集团高级记者周文龙 获颁“投资者的选择”年度财经新闻奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年10月13日 5:00 AM 新加坡证券投资者协会（SIAS）“投资者的选择”奖结果揭晓，华文媒体集团新闻中心财经新闻资深高级记者周文龙（中）夺得年度财经新闻奖。在他身旁的是新加坡证券投资者协会会长大卫·杰乐 （David Gerald，左）和新加坡金融管理局副局长（金融监管）何恒心。（新加坡证券投资者协会提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡报业控股（SPH）囊括新加坡证券投资者协会（SIAS）“投资者的选择”奖的六个奖项。其中，华文媒体集团新闻中心财经新闻资深高级记者周文龙夺得年度财经新闻奖（Financial Story of the Year）。他在《联合早报》的独家特写报道“罗氏堂兄弟从光鲜创业家到麻烦缠身”，揭示了身为诺维娜全球生命医疗（Novena Global Healthcare）创办人的堂兄弟罗弥伦和罗尔伟，如何卷入一连串风波与争议中，事件的发展当时引起投资者密切关注。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡报业控股 华文媒体集团新闻中心 新加坡证券投资者协会 投资者的选择 调查：本地仅四成公司 有应对气候风险计划 评股论经