本栏于今年8月21日曾论及这只股票于8月11日股价上升至31.74元，且于当天以“主要转向”信号为第（5）波画下句号，遂出现调整。短期回扯股价或将填补介于30.34元与30.42元，介于30.87元与30.98元及介于31.03元与31.24元的缺口，过后重返跌势。当时股价为29.92元左右。8月26日股价骤然上升至30.55元，遂将上述第一个缺口填补，由于升势甚急，造成介于30.30元与30.16元间留下缺口；27日股价跳空下试30.02元随即将此缺口填补，同时又在介于30.22元与30.50元间留下缺口。8月30日股价再度跳空升试30.50元，随即将上述第五个缺口填补。31日股价跳空回落至29.90元，同时在介于30.21元与30.40元间留下缺口；9月6日股价回升至30.43元旋将此缺口填补，过后缓缓下滑。9月22日股价跳空下探29.18元，同时在介于29.55元与29.65元间留下缺口；而上图中的“头肩形”也渐渐形成。估计股价目前正处“右肩”回扯，一旦结束，股价当跌穿位于29.14元的颈线。若以此“头肩形”的高，计自上述的颈线，可测得基本目标为26.55元。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。