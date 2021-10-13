从烘焙跨足厨房设备 年过六旬勇闯新领域

小档案

创业：2018年

行业：商业厨房设备与机器

员工：两人

步入退休年龄还创办公司，现年63岁的Classique Group老板洪俪娟形容这是“东山再起”。不过，正是她的经商天份和冲劲，让她在商业厨房设备这一行业，逐步打造了新天地。

洪俪娟刚踏入社会时在关税局工作，1992年转行进入美发美容业，在位于淡滨尼的Classic Image工作，直到2011年。

那期间，她做的不只是美容，也涉足烘焙事业。原来，这与她长子的爱好有关。“他从小喜欢烘焙，我便于2004年在淡滨尼开设烘焙公司，售卖他制作的蛋糕等。2010年，我又在三巴旺一带设立烘焙工厂，专门供应给咖啡座。”

2012年，洪俪娟再接再厉，在巴耶利峇投资中央厨房，加上不少烘焙公司也通过她入口厨房设备，她于是在2018年创办了Classique Group商业厨房设备公司。

目前，公司产品可以概要归纳为几类；大型规划式的厨房设备、厨房自动点心制作机器、全自动面团分割机器、玻璃蛋糕展示柜，以及冰淇淋展示柜。这些，都属特别定制。另外，公司也供应各类中西餐厨房设备与机器。

她指出，公司的各类产品主要从台湾与中国入口，是她多年来出国参加展销会建立的联系。

各类展示柜，是Classique Group的主要产品之一。（甘霖摄）

八“隐形”包团队撑营运

Classique Group的营运依赖八个“隐形”外包团队，洪俪娟说，她只需根据项目付款，也为大家制造就业机会。

排在八大团队之首的是产品设计，这项工作在接到订单后马上启动，之后交给中国厂商开工定制，14天完工，另外14天送到顾客处。

其次是海内外物流对接，一些产品重300到1000公斤，需要专用的车辆与吊车，锁定长期外包合作。

还有冷冻柜维修、烘焙机与热炉器材维修、全自动机器维修，以及诸如制冰机组装的水电工。

另外，外包摄影员将为各个项目掌镜，除了给顾客提供底案，也作内部存档之用。最后，公司也有专人提供空置单位设计图，或承办厨房装修的工作。

生意一度受疫情影响 今年已接下不少订单

Classique Group为客户完成的大型展示柜。（受访者提供）

冠病疫情对餐饮行业造成巨大影响，但这些影响只是短暂的。今年以来，公司已经接了不少订单。

洪俪娟表示，餐饮行业流动快，开店的人多，换的人也快，公司只在去年3月至7月，面对许多订单被取消的问题。

“今年以来，我们接获很多订单，包括冰淇淋展示柜、大型蛋糕展示柜定制，以及各类咖啡座设备与机器等。”

数码化方面，公司自创立以来，就登上Carousell网购平台，接下来也将加强其他方面的合作，售卖厨房设备给餐饮业者，或直接卖给顾客。

公司也已经开始为顾客提供餐桌餐椅的设计与装置，接下来还计划为顾客的厨房设备如冷藏柜等，提供定期维修工作。