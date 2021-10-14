【梦想“企”飞系列】牙科诊所智能化制定最佳医疗方案

尽管面对冠病疫情冲击，但连锁牙医诊所全民牙科集团（Q&M Dental）仍积极开发人工智能（AI）方案和推动培训等工作，为未来的发展做准备。

集团总裁黄震霄医生（52岁）接受《联合早报》访问时说，进行AI的研发是为了要给牙科患者提供符合医德的治疗计划。“并不是说牙医没有医德，但现在有些医疗方案都是医生说了算，未必是患者所真正需要的。AI方案一旦出台，医生就必须依照病人的实际问题来制定方案。”

他指出，目前有些牙医可能根据自己的强项来决定使用哪一个方案。可是，一旦把包括机器学习的AI用在诊断上，病人将能够获得最佳的治疗方案。未来，集团在新加坡、马来西亚和中国的诊所都会采用这一套做法。

AI方案一旦出台，医生就必须依照病人的实际问题来制定方案。这是一场革命，病人以后不会再踏进没有AI的诊所。——黄震霄医生

他大胆预测：“这是一场革命，病人以后不会再踏进没有AI的诊所。”

黄震霄医生认为AI能为患者提供最好的治疗计划。（叶振忠摄）

创立本地首所私人牙科学院

集团会推展这项AI大计，还得从两年半前开始参加新加坡企业发展局（ESG）推出的企业腾飞计划（Scale-up SG）谈起。该计划旨在通过政府机构和私人企业合作伙伴的周详策划方案，帮助本土高增长企业迅速扩大规模，并具备同行相互学习的元素。

作为首批参与这项计划的企业，经过咨询国际顾问公司麦肯基（McKinsey）和上课，集团与新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）和马来西亚大学合作研发AI计划。该计划得到企发局的援助。

黄震霄透露，这项研究进行了两年临床试验，诊断的准确度超过90%。集团已向卫生科学局申请把使用AI的诊断器材归类为B级仪器，希望获得批准，并在明年推出。B级仪器是属于有辅助作用的医疗器材。

除了开展AI大计，集团也在推展新的综合牙科管理系统，来管理病人资料和治疗计划。集团已完成在马来西亚30多家诊所的数据迁移。至于本地，集团有80多家诊所，数据量庞大，因此工作正在进行中。

集团在2019年创立本地首所私人牙科学院，为牙科毕业生提供学士后课程，填补市场缺口。如今，学院每个月提供牙科护士培训课程，并得到全国职工总会就业与培训中心（e2i）和劳动力发展局（WSG）在职培训计划（Place-and-Train）的支持。

全民牙科集团在2019年创立本地首所私人牙科学院，为牙科毕业生提供学士后课程。（叶振忠摄）

去年，公司在病毒阻断措施期间无法开业，但黄震霄认为是牙医回馈社会的时候，于是号召旗下80名医生和40名护士，在全国超过160个工厂改建的宿舍义务为1万4000名客工进行拭子检测。

由于牙医对预防传染病向来训练有素，全民牙科义工无人在过程中感染冠病。他回忆说：“去年4月和5月，本地很缺乏拭子检测员（swabber）。尽管心里感到害怕，但我们很多人还是愿意去做拭子检测员。”

去年4月和5月，本地很缺乏拭子检测员。尽管心里感到害怕，但我们很多人还是愿意去做拭子检测员。——黄震霄医生

除了担任义工，全民牙科也因为想捐献冠病检测试剂盒，而联络上Acumen 研究实验室的创办人兼总裁王秀华博士，却在与她的谈话中促成了集团首次跨足牙科以外的领域。

全民牙科投资300万元，与王秀华成立合资公司Acumen Diagnostics，生产冠病检测试剂盒。集团在该合资公司占股51%。从3月起，该公司先后在暴发感染群的陈笃生医院和红山景等，参与冠病测试的支援工作。

今年5月，它也成为六个成功竞标保健促进局的冠病拭子检测服务供应商之一。近期，本地疫情加剧，测试的工作将会持续。

除了本地、马来西亚和中国，公司也在探讨进入其他市场，这包括印度尼西亚、泰国和菲律宾。

有了AI和技能提升所打下的稳固基础，集团拓展市场时，其他国家的牙医才会愿意向我们学习。这么一来，集团才能够‘平天下’。——黄震霄医生

黄震霄说，疫情结束后，集团还是必须依靠自身的牙医核心业务。因此，集团计划于今年在本地和马国分别增设20家和10家诊所。目前，本地已新开了13家，而马国则因受到行动管制等防疫措施的影响，至今只开设两家。尽管如此，黄震霄医生表示距离明年还有一段时日，因此所设定的目标依然不变。

在阻断措施期间无法开业，黄震霄医生号召旗下80名医生和40名护士当拭子检测员。（叶振忠摄）

黄震霄把集团推出AI方案为病人制定具医德的医疗方案，以及提升行业医生和护士的技能，形容为是在“修身、齐家、治国”。他认为，有了AI和技能提升所打的下稳固基础，集团在走出国外拓展市场时，其他国家的牙医才会心悦诚服向它学习。这么一来，集团才能够达成“平天下”的目标。

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