9月非有地私宅与组屋 出租数量减但租金涨

本地非有地私宅租金9月份环比起0.7％，但需求稍微下滑，环比减少0.7％。

根据房地产网站99.co和SRX昨天发布的预估数据，整体非有地私宅租金环比上扬0.7％。

代表高档私宅的核心中央区（CCR）的租金涨幅最大，环比上升1％；代表大众化私宅的中央区以外（OCR）和代表中档私宅的其他中央区（RCR）的私宅租金分别上升0.8％和0.5％。

同去年比较，整体非有地私宅租金上升8％。

在出租量方面，有大约4454个非有地私宅单位在9月份出租，比8月份少了0.7％。同比则减少3％。

组屋也出现租金上涨但出租量下降的情况。

整体组屋租金环比微涨0.6％，同比则上升8.8％。出租单位数量达到1702个，环比下跌0.5％，同比则上升2.9％。

Altitude Real Estate主要执行员林金财接受《联合早报》访问时说，虽然出租量稍有下滑，但出租量和租金仍保持良好抗跌力，而且预计延续涨势。

“目前的市场需求主要受到住房建筑工程延误、本地租户和延长居留的外国人所推动。我们预计边境进一步开放后，出租量和租金都会上升，而且会持续到明年第一季。

合登亚洲（Huttons Asia）首席执行官叶润明说，私人公寓和组屋租金似乎在9月达到顶峰，租户数量变动不大，需求只是稍微上升。

“接下来，更多疫苗接种者旅游走廊计划开通将能提振租赁市场。通过这项计划来新的旅客无需长时间隔离。这会提高新加坡作为主要国际商业中心的吸引力，创造更多职位空缺并推高房屋需求。”

若租金持续上升，一些租户可能放弃理想地点，改而选择租金较低但离工作地点或学校较远的地点。

林金财说，租赁考量因素如通勤时间和距离可能受到影响，因为租金仍是许多租户最关心的因素。