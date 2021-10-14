疫情推动生意红火 网络直播公司进账逾千万元

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本地网络直播公司BeLive合伙创办人兼总裁陈德专认为，直播平台大行其道主要是因为在疫情阴霾下，零售业形势大为改变。很多实体零售店因社交距离措施而暂停营业，许多品牌不得不重新探索吸引顾客购物的方式。

我国防止冠病疫情扩散的措施，让许多行业遭受重创。不过，至少有一个行业从中受惠，这就是视频直播购物。

本地网络直播公司BeLive，就从疫情中寻得商机，从一家几乎濒临关闭的公司，转而成为总收入超过1000万元的公司。

BeLive合伙创办人兼总裁陈德专（36岁）接受《联合早报》访问时指出，公司如今有70多名员工，在新加坡、胡志明市和深圳工作，接下来还会扩展公司业务至曼谷。

他说：“疫情带动电子商务，间接也促成网络直播市场迅速发展。去年，我们业绩表现已经很不错，估计今年的表现犹胜去年，营收比去年增加超过一倍。”

BeLive创立于2014年，主要提供直播平台各类支援服务，包括直播网购、数据分析，以及与企业网站和社交媒体结合等。

陈德专指出，疫情期间，很多品牌和零售商都转向直播平台，想通过平台介绍产品或让消费者网上购物，使得公司需求忽然大增。

公司的合作伙伴有日本电商巨头乐天（Rakuten）、韩国三星（Samsung）、法国化妆品牌Loreal、本地的樟宜机场集团和Zalora等，提供超过5000万小时直播内容，观看人次超过200万。

谈及直播平台大行其道的原因，陈德专认为，这主要是因为在疫情阴霾下，零售业形势大为改变。很多实体零售店因社交距离措施而暂停营业，许多品牌不得不重新探索吸引顾客购物的方式。他说：“疫情加快电子商务和直播购物发展，一些品牌意识到直播带来的价值，同时发现面簿直播或YouTube直播等无法提供直购服务。于是，品牌开始推出自身直播平台，加强用户体验。这也使得我们的技术及服务显得越来越重要。”

直播有助品牌扩大消费群

品牌自设直播平台，除了能提供购物服务，也能促进与消费者的互动，从而扩大潜在消费群。陈德专以公司提供科技支援的Zalora直播平台Z-Live为例，指出观看该平台直播者，有16％是新访客。

根据BeLive整理和分析，东南亚作为主要网络直播市场之一，市场规模预料从去年的60亿美元（81亿新元），在2023年增至超过两倍至190亿美元。其中，新加坡规模将从4亿美元增至12亿7000万美元。

另外，企业串流媒体是网络直播的另一增长点。

陈德专透露，现在有更多企业通过网络直播举行研讨会、会议和大型活动等。像公司曾与房地产经纪、加密货币网红合作，也为上市公司常年股东大会提供直播服务。公司甚至在跟动物园商议，为动物园里的动物设立直播台。

陈德专说：“直播使用范围广泛，并不只是网购卖产品而已。我相信随着网络进一步普及化，直播市场前景乐观，我们公司也会继续增长。”

陈德专来自邻里学校西山小学和毅道中学（Yishun Town Secondary），在南洋理工学院数码媒体设计系毕业后，曾在手机游戏公司Nubee担任制作人，随后又加入日本网络服务公司DeNA，到日本发展。

想尽方法吸引粉丝打赏 直播差点成网络挂花场

在日本，他接触了当地直播平台Showroom，这是一个专为影迷准备的偶像直播平台，让真人和虚拟偶像通过直播与影迷互动。

这个平台激发他的创业灵感，于是他找来两名好友在2014年设立了Belive。

公司初期运营模式采用类似打赏直播方式，即直播主透过平台唱歌或跳舞等方式娱乐粉丝，粉丝打赏虚拟货币。

经营直播网站一两年后，陈德专发现弊端，一来，肯大手笔挥霍送礼的消费大鳄并不多；二来，直播平台似乎变相成了“网络挂花场”。

他说：“这类直播平台就是跳舞啦、送礼啦，直播主想尽方法吸引粉丝打赏，一些粉丝则醉翁之意不在酒，越来越像一个挂花场，跟我当初设立Belive的想法背道而驰。”

由于经营不当，Belive在2018年陷入财务危机，差点被迫关闭。幸好陈德专有朋友、妻子和家人的大力支持，让他重新振作，后转而侧重为企业提供直播解决方案，公司业务才渐渐回到上升轨道。

陈德专说，创业受挫经历成了他的动力，令他相信公司能克服一切困难，也能帮助企业在这艰难时刻继续扩大消费群。