近七成受访小企业今年销售料比疫情前好

一项调查显示，近七成受访的本地小型企业预计今年的销售比冠病疫情前增加。相比之下，去年只有53％这么认为。

根据信用卡公司美国运通（American Express）的最新调查，我国小型企业看好今年展望的主要原因包括扩展网上业务后营收增加（46％）、获得新客户的捧场（44％）、老客户的不断支持（40％），以及拥有扩大或多元化业务的机会（33％）。

调查发现，41％受访企业因疫情形势不稳而曾考虑结束生意。有近六成企业领导人正在求存，并认为新一波的疫情是今年的主要挑战。

数码化助企业渡过难关

不过，仍有71％对于在新常态下营运的情况感到乐观。

当中，有76％为了在未来12个月内确保业务持续运行而做出调整。它们计划在新常态下做出的主要改变是更专注于电子商务业务（29％）、通过社交媒体与客户沟通（26％），以及安排自行领取或提供送货服务（26％）。

美国运通总经理何逸炜接受《联合早报》访问时说，那些开拓网上业务或扩展线上产品，为客户提供更多便利和选择的企业对前景感到更乐观。数码化会是业者渡过疫情难关，以及在新常态下加强业务营运的关键。

调查也显示，目前只有不到一半的业者制定了明确的长期策略，冠病疫情前则有84％这么做。

没有制定商业计划的业者当中，23％指出疫情所带来的不确定性是主要原因。另外25％则改变了它们的业务策略，以变得更加敏捷，更能随机应变。

仅15％寻求走出海外机会

何逸炜认为企业须要不断增强商业模式以保持竞争力，拓展海外市场让业者有机会扩大客户群让业务多元化。调查显示目前仅有15％小型企业寻求走出海外市场的机会。

共有300家小型企业在今年7月23日至8月5日期间参与这项调查，它们在新加坡有实体业务，每年营收不超过1亿元。