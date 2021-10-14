美容院易名改装 全新面貌再出击

冠病疫情阻挡不了改革的步伐，武吉巴督老字号佳雨村（JYC）美容院，为吸引更多顾客和提供优化服务，让公司的路走得更长更远，特别给美容院换上新的名字Skin Belief，以全新的面貌再出击。

创办人张瑞蓉说，设在武吉巴督11街第150座武吉巴督西购物中的佳雨村（Jia Yu Beauty Village），已经走过21个年头，是该邻里的业内先锋之一。

做美容出身的张瑞蓉当上老板后，也获得两个女儿的助力。长女王慧滢自17岁就加入，提供洗脸服务并参与营销；次女王慧慈则在四年前加入，负责市场行销。

去年12月，佳雨村改名Skin Belief (暂无中文名），张瑞蓉认为这个名字相对年轻化，配合经过整装的店面，美容院以焕然一新的姿态迎接顾客。

“我也在为第二代接班铺路，两个女儿到了适当时候，就会逐步接手我的生意。”

张瑞蓉说，她相信两个女儿会把Skin Belief推上高峰，为顾客解决更多皮肤问题，提高他们的信心。

至今，Skin Belief已经服务了几千名男女顾客，每月固定的有几百人，当中以住在西部的顾客居多。

多年来，Skin Belief通过科技提供个人化的护理和专业咨询，着重结果显著的“皮肤水疗”，“我们要的是结果，必须让顾客掌握正确的皮肤知识，采纳可以达到持久美肌效果的理想方案。”

她也透露了接下来的计划，就是吸引年轻顾客和上班族，目前正在市中心物色新店面。

她也说，希望通过这次参加角逐邻里企业之星奖项，让更多人知道Skin Belief的存在。

王慧滢除了负责营销，也为顾客提供洗脸服务。

护理三部曲 高科技美容

处理黑斑、美白效果，以及医学美容，是市场需求大方向，也是skin Belief专注推荐的美容与护肤服务。

王慧慈说：“美白可以通过产品来解决并改善；医学美容，则是通过来自瑞士的高科技医学美容产品来进行。这类产品的“分子”很小，可深入皮肤底层，取得预期效果。”

Skin Belief的护理三部曲，通常是是皮肤测试、现场护理，以及记录产品使用的搭配效果。

“我们致力于提供最好最佳的服务，使用的都是来自韩国和欧美的高端测试仪器，包括皮肤护理仪器。”

通过网上直播录播 与顾客联系不间断

疫情期间通过直播与录播达到网上营销，确保与顾客的联系和服务不断。

王慧慈指出，去年4、5月本地实施阻挡措施，公司便开始通过面簿做直播，“我们五人轮流，在线上作产品介绍与示范，大约做了五次，是一种教育性的销售和专业咨询，反应达到预期效果。”

此外，她们也制作了十多个视频放上面簿和Instagram，内容涵盖肌肤照料、产品介绍及养生之道等课题，希望促进大家的美容观念。

Skin Belief也与厂商及供应商合作，通过zoom平台每周为员工提供培训，目的是要让员工处在最佳状态，给顾客最好的服务。

Skin Belief主打来自瑞士、具有美白（左上起）、抗老及补水功能的产品。

小档案

创业：2000年

行业：美容

员工：七人