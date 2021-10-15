在小红点设公司 从“新”出发

一年多来，全球面对冠病疫情的严峻挑战。之前抗疫行动受到不少国际赞许的新加坡，在疫情中凸显它的吸引力，吸引海外企业和个人前来新加坡设立公司，以新加坡为据点，进军东南亚乃至全球市场，扩大商机。

学者点评狮城吸引力

多个中企巨头已南下抢滩布阵，足见新加坡的吸引力。（图/Getty Images）

根据中国商务部数据显示，2020年中国对亚细安全行业直接投资143.6亿美元（约190.44亿新元），同比增长52.1％，其中前三大投资目的国为新加坡、印尼、越南。

此外，多个中企巨头也已南下抢滩布阵，其中阿里巴巴、字节跳动、腾讯去年宣布在新加坡设立区域总部。不少中小型中资企业也纷纷前来本地设立公司，或与本地公司合作，为个人与企业拓展更大的经济空间。

傅强教授表示，中国企业可以借力于本地的资源完成国际化转型，比如打造融汇中西的人才团队。（图/受访者提供）

新加坡国立大学商学院教授傅强受访时表示，他观察到中国企业家来新已呈现出加速的趋势，不少人将事业或者家庭、个人的立足点转移到新加坡。

他认为，这背后的原因与动力是多样的，包括随着中国企业的成熟壮大、其商业模式的逐渐成型，也伴随着中国经济增速的换挡，以及受到诸如一带一路等政策的推动。其中，很多中国企业都抱有拓展东南亚乃至全球市场的雄心和需求，新加坡的开放性，以及与全球市场的高度连通性，也可以让中国企业面向更广阔的市场空间。

此外，他指出，本地更拥有法治健全透明、社会治理成熟完备、族群文化和谐包容等特性，这使得新加坡作为区域乃至全球总部几乎是不二的选择。



傅教授说：“中国企业可以借力于本地的资源完成国际化转型，比如打造融汇中西的人才团队，并利用本地专业机构长期在东南亚市场耕耘积累的人脉和渠道，实现对东南亚市场的快速渗透与融入。”

疫情中 下南洋

立足狮城 面向全球

毛华:“作为中国业务的海外市场拓展，新加坡一定是第一个落地的国家。”（图/受访者提供）

数字化牙科研发和医疗服务公司“微云人工智能公司”，就是中国企业家疫情中“下南洋”拓展业务的公司之一。该公司今年7月决定在新加坡设立公司创业。

公司创办人之一毛华受访时说：“新加坡是全球经济中心之一，经济很有活力，社会秩序也很好，又是一个多民族多元化的国家。作为中国业务的海外市场拓展，新加坡一定是第一个落地的国家。”

在设立公司的过程中，毛华说自己体验到了新加坡的亲商环境，并从中受益。他说，无论是通过经济发展局（Economic Development Board）向人力部（Ministry of Manpower）申请科技签证，还是向裕廊集团（JTC）申请租用办公场地等方面，都非常高效。他由衷赞道：“新加坡的诸多政策都有利于引进人才和提供良好的创业环境”。

因此，他很庆幸这些需求通过汇丰（HSBC）新加坡顺利解决，他更是对专属的客户经理马奕 (Sally)特别感谢。

原来，之前毛华陪朋友到汇丰新加坡环球财富管理中心的汇丰尚玉中心而认识了Sally，也从她那里了解到汇丰作为环球银行的多元产品和服务。之后，毛华开设了账户，也通过汇丰逐步规划着个人财富、子女教育、家庭财富，以及公司业务的多重财务目标。

Sally服务于汇丰新加坡环球财富管理中心北亚团队，深耕大中华市场的客户，她悉心了解到毛华的需求，及时反馈，促使毛华在汇丰新加坡获得所需要的最大支持。汇丰的环球网络帮助客户在其落脚的国家设立账户，环球转账帮助实现客户环球汇款即时到账免手续费的便利。汇丰新加坡国际财富管理中心更是以全球视野立足本地服务，提供给国际客户最贴心周到的帮助。

开设汇丰多币种帐户, 享有环球资金转帐服务，还可以更快实现多种货币*免付费转账。客户只需下载汇丰新加坡手机应用程序（App），弹指间轻松完成操作，不仅可以从新加坡轻松转账至超过20个国家或地区，也可以透过中国境内发行的银联卡款跨境汇款至中国内地（仅限个人多币种账户），还可通过SWIFT转账至200多个国家或地区。

安顿家人 安心拓展雄心

毛华和太太早在两年前已经将两个孩子送到这里读书。（图/受访者提供）

中国企业家不仅来此投资，不少人也在此置业、安家，傅强教授对此表示，新加坡是高度宜居的国家化都市，优良的教育环境、安全的社会环境都在吸引很多中国的企业家选择将新加坡当作家庭生活的落脚点。

实际上，毛华和太太也是因为看好本地的教育体系，早在两年前已经将两个孩子送到这里读书，毛太太还为此放弃了在中国一间大学担任英语老师的优渥工作，成了陪读妈妈。

考虑到客户也要让家人享有优质的家庭金融服务，汇丰新加坡卓越理财（HSBC Premier）日前提升服务，客户在为配偶和多达三名年龄介于12岁至30岁的子女开设户口后，他们也就能一起享有贵宾服务，包括专属客户经理所提供的个性化服务、奖赏和专属礼遇等。其中专属客户经理不但能以客户熟悉的语文进行交流，而且也了解个别客户的文化背景，沟通无阻碍。更重要的是这些家庭成员并不需要达到户口日均总余额的要求。

家庭和事业安定下来后，毛华对未来充满信心。

他希望：“短期目标要在一两年要占新加坡及周边几个国家的50％以上的市场份额，两年内完成东南亚及澳大利亚布局，三年内进入欧美市场。”

备注

*大部分转账是免付费的，但中介银行或会征收费用。

欲知更多详情，点击此处联系汇丰新加坡。

[本文由汇丰新加坡环球财富管理中心呈献]