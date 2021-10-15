贸工部初步预估数据：我国三大领域第三季都取得增长

制造业在第三季扩张7.5％，延续了前一季增长势头。但建筑和服务领域的经济增值仍未回到疫情前水平。

我国经济的三大领域在第三季皆取得同比增长，但建筑和服务领域的经济增值仍未回到疫情前水平。

贸工部昨天（10月14日）发布的第三季经济初步预估数据显示，制造业扩张7.5％，延续了之前一季的增长势头。除了化工业，制造领域各行业在第三季的产出皆扩张，尤其是电子和精密工程行业，持续在全球对半导体和半导体设备的需求推动下，取得强劲增长。

建筑领域在第三季扩张57.9％，主要因为我国去年实施疫情阻断措施之后的建筑活动恢复缓慢，形成较低的比较基础。

贸工部指出，从绝对值来看，建筑领域的增值仍比2019年第三季，即冠病疫情前的水平低了25.1％。

整体服务领域在第三季扩张5.5％，大部份与之相关的行业在第三季都有所增长。可是，批发与零售贸易以及交通与仓储的增值仍比疫情前低了7.3％；住宿与食品服务、房地产、行政与支援服务，以及其他服务业的增值也比疫情前低11.3％。

大华银行经济师颜圣充说，制造业仍是新加坡经济增长的强劲支柱。颜圣充虽预测建筑业今年全年有望增长15.5％，但他说：“我们依然保持谨慎，特别是发生在外籍劳工社区的冠病疫情如果恶化，可能会冲击劳动密集行业，如建筑业。”

服务领域的增长则取决于新加坡国内经济的复苏和边境重新开放。马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼指出，整体服务领域在第三季的增值，比疫情前水平低了大约3.3％。两人估计，随着经济重新开放和边境管制放宽，国内需求将在第四季度继续改善。蔡学敏和李主礼也认为，9月份的制造业和部分服务业可能比政府保守预估更强，贸工部可能将上修第三季经济数据。

初步预估数据是根据每个季度首两月的数据所计算，贸工部将在11月发布第三季经济调查报告，提供更完整的数据。