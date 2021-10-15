大华资产管理：投资者现阶段应着重高增值资产

全球经济今年的强劲增长相信会持续到至少2022年。各国收紧政策相信阻挡不了经济增长趋势。虽然应该谨慎，投资者仍可在这一季度找到投资切入点。

大华资产管理多元资产策略主管拉哲（Anthony Joseph Raza）昨日发表今年第四季投资策略“长期增长和短期风险”报告时，提出上述看法。他说，整个经济相信要多几年后才会出现过热情况。因此，投资者现阶段应集中投资在高增值资产。

拉哲在回答《联合早报》询问时说：“所谓的高增值资产，我认为还是以业务全球化的股票为主。其次是业务分布亚洲地区股票，以及房地产项目。尤其是那些能够针对大趋势的公司更会受到投资者青睐。我们还是看好科技股、业务针对亚洲人口趋势的公司，以及从事可持续发展项目的公司。”

拉哲说：“目前的经济蓬勃，又有利率偏低的大环境做后垫，环顾过去十几年市场状态，像目前的机会少有，投资者应可谨慎进场。投资与否的决定是‘不费脑筋之事’，只是投资在哪里，如何拿捏各种市场风险，投资者则需要斟酌。”

他说，2020年突然出现的经济衰退重新启动了整个投资的周期。一个投资周期里，投资者最有把握的应该是复苏阶段。

而目前经济就是处在这个阶段，股票有超出预期的表现，房地产价格也开始偏高。

至于这个复苏阶段到底能够持续多久？拉哲说，根据过去50年的数据，一个周期通常是六年至10年。目前只是稍微过了一年而已。因此，经济很可能会在接来下几年继续扩张。而且和以往不同的是，这次经济的资金流动更为明显；流入增长资产的资金显著，所以这次的复苏是更健康的。

虽然前景乐观，拉哲认为市场风险和挑战还是存在的。例如各种冠病变种病毒的出现、各国央行逐渐削减量化宽松力度、货币供应减少、通货膨胀、区域政治紧张等因素，都是左右市场的变数。但是，从中期的角度来看，投资者应该确保自己持有足够的现金，在市场做短期调整时从中获益。