大道工业 Broadway Industrial Group

本栏于今年4月28日曾论及这只股票于去年11月27日上升至0.171元完成了图中“斜向交叉”的第（四）点，因此，估计股价目当时正处第（五）点回扯，一旦填补介于0.112元与0.108元的缺口后，重返升势。当时股价为0.137元左右。见报当天股价却上升至0.148元完成了图中的（a）波，过后缓缓下滑至5月17日的0.132元，并于当天以“转向”信号结束了（b）波。几经波折，股价终于在6月16日上升至0.165元完成了（c）波，同时为B波画下句号。6月18日股价跳空下试0.147元，同时在介于0.151元与0.153元间留下缺口。7月1日股价骤然下跌至0.117元，却未能将上述第一个缺口填补就止跌回升，遂结束了C波，且为第（五）点画下句号。8月12日股价跳空上升至0.157元，随即将上述第二个缺口填补。8月24日股价上升至0.164元，并渐渐形成一个升势“三角形”。10月11日股价突破此价位上升至0.179元，若以上述“斜向交叉”的第（三）及第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为0.233元。

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