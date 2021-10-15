数码经济 绿色经济 生物医药制造 新中两国企业可深化三大领域合作

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在2021新中商务论坛上，呼吁我国企业必须更快速地适应全球经济变化，通过加强新中两国之间的合作，更好地把握新机遇。

随着过渡到疫后新常态，新中两国企业可深化在数码经济、绿色经济和生物医药制造等三大领域的合作，共同发掘和把握新机遇，继续加强新中两国的合作关系。