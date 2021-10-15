数码经济 绿色经济 生物医药制造 新中两国企业可深化三大领域合作 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲呼吁我国企业必须更快速地适应全球经济变化，通过加强新中两国之间的合作，更好地把握新机遇。（档案照） 字体大小: 小 中 大 贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在2021新中商务论坛上，呼吁我国企业必须更快速地适应全球经济变化，通过加强新中两国之间的合作，更好地把握新机遇。随着过渡到疫后新常态，新中两国企业可深化在数码经济、绿色经济和生物医药制造等三大领域的合作，共同发掘和把握新机遇，继续加强新中两国的合作关系。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 数码经济 绿色经济 生物医药制造 新中商务论坛 刘燕玲 贸工部 我国第三季经济增长6.5％ 金管局让新元微升应对潜在通胀 在小红点设公司 从“新”出发