第一通与吉宝数据中心REIT 合作投资于新成立网络公司 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 吉宝企业（Keppel Corp）旗下电信公司第一通（M1）与吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）签订合约，投资于新成立的第一通网络私人有限公司（M1 Network Private Limited，下称网络公司）。签约双方昨日的联合文告指出，信托或其子公司将投资认购该网络公司发行的8870万元债券以及100万元优先股。信托因此在15年里每年将获得1100万元（本金加利息）。第一通和信托在网络公司将有同样数目的董事席位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吉宝数据中心 第一通 网络公司 网络服务合约 资产转移协议 投资认购 债券 优先股 在小红点设公司 从“新”出发 鸿鸣窗帘总汇有限公司 沉着求变应对疫情 加强顾客资料管理