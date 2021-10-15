第一通与吉宝数据中心REIT 合作投资于新成立网络公司

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月15日 5:00 AM

字体大小:

吉宝企业（Keppel Corp）旗下电信公司第一通（M1）与吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）签订合约，投资于新成立的第一通网络私人有限公司（M1 Network Private Limited，下称网络公司）。

签约双方昨日的联合文告指出，信托或其子公司将投资认购该网络公司发行的8870万元债券以及100万元优先股。信托因此在15年里每年将获得1100万元（本金加利息）。第一通和信托在网络公司将有同样数目的董事席位。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容