第一通与吉宝数据中心REIT 合作投资于新成立网络公司

吉宝企业（Keppel Corp）旗下电信公司第一通（M1）与吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）签订合约，投资于新成立的第一通网络私人有限公司（M1 Network Private Limited，下称网络公司）。

签约双方昨日的联合文告指出，信托或其子公司将投资认购该网络公司发行的8870万元债券以及100万元优先股。信托因此在15年里每年将获得1100万元（本金加利息）。第一通和信托在网络公司将有同样数目的董事席位。