我国第三季经济增长6.5％ 金管局让新元微升应对潜在通胀

我国第三季经济同比增长6.5％，连续第三个季度扩张。由于接下来的经济增长趋势可能超过预期，加上国内外成本压力增加，新加坡金融管理局决定收紧货币政策，让新元略微升值。

这是金管局自2018年10月以来，第一次收紧新元汇率，多数经济师预测货币政策明年才收紧。

贸工部和金管局昨天分别发布了第三季经济初步预估数据和半年一度的货币政策声明。

贸工部数据显示，经季节性调整后，我国第三季经济环比扩张0.8％，逆转第二季环比萎缩1.4％。

金管局在货币政策声明中指出，我国经济未来几季的增长趋势可能超过预期，加上外部和国内成本压力正在累积，让新元升值将确保中期内的价格稳定。因此，金管局将新元名义有效汇率（S$NEER）升值坡度略微调高，但波动范围及中心轴保持不变。

现代服务业强增长 内需行业仍疲软

金管局指出，我国经济总产出在第二季受挫后，第三季已恢复到冠病疫情前的水平，这主要由现代服务业的增长带动，尤其是资讯和通信业的稳健增长。

不过，面向内需的行业仍然疲软，许多行业因为更严格的防疫措施而受到冲击。

在制造领域，电子和精密工程业在7月至8月的产出，与第二季相比有所增长，其他行业则萎缩。

明年全球经济增长料超预期 支撑我国经济保持扩张

由于德尔塔病毒扩散，影响了面向消费者的行业，厂商履行货物和商品订单也受到限制，全球经济在过去六个月的扩张步伐放缓。尽管如此，金管局认为，全球经济前景没有改变。现有疫苗可减轻冠病变种病毒引发的重症，随着全球疫苗接种率提高，消费活动将上升，供应链吃紧的情况也将改善。

金管局说：“尽管不确定因素仍在，包括疫情的变化，2022年全球经济增长预计将连续第二年超过预期。”

外部需求增强和国内支出恢复，我国经济在未来几个季度可维持稳定的增长速度。新加坡经济今年预计取得6％至7％增长，明年的增长步伐放缓但仍可能高于预期。

金管局认为，只要不出现能抵抗疫苗的病毒株或巨大全球经济压力等风险，新加坡经济大致可保持扩张。疲弱的劳动市场可持续改善，实际产出低于潜在产出的情况也将在明年结束。

由于我国未来几个季度经济增长可能超出预期，华侨银行首席经济师林秀心说：“我们可能将上修明年经济增长3％的预测，尤其是如果疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane）计划，以及经济重新开放范围在明年初加速扩大。”