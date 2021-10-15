鸿鸣窗帘总汇有限公司 沉着求变应对疫情 加强顾客资料管理

小档案

创业：1989年

行业：量身定制窗帘布

员工：40人

H M Gallery自2010年走入商场；这是林建发和女儿林棓舢在裕廊东IMM商场店面前的合照。

持续了近两年的冠病疫情，改变了各行各业。鸿鸣窗帘总汇有限公司（H M Gallery）除了继续求变，也加强大数据和顾客资料管理，井然有序地加以应对。

创办人兼总裁林建发（57岁）说，他在约15岁时和堂哥从柔佛州峇株巴轄来到新加坡，先后在美世界和兀兰，从事卖布和百货的工作，前后约11年。

“1989年，我的女儿出世，生活负担更大，为了确保奶粉钱不断，激发了创业的想法，我决定在兀兰开店卖毛巾、床单等。”

当时的他，几乎每天赶三场，一早6时就到邻里租地方做早市生意，接着回到店里开门做生意，傍晚再赶去跑夜市，如此做了三四年。

到了1997年，林建发改到宏茂桥开店，并从百货转型到窗帘布生意；2010年还走向商场，从大众窗帘走向中上层窗帘布市场。

不久后，在大学主修企业管理的长女林棓舢（32岁）于2012年毕业后加入公司，她先在人事部任职两三年，然后转到销售部，现在是营业经理。

她的加入，改变了一些作业流程，包括落实企业资源规划（Enterprise Resource planning，简称ERP），将交易记录系统化。

“过去近两年，我们根据所掌握大数据，了解顾客中大约60%来自私宅，便从即将完工的私人公寓项目资料，主动推进促销。”

这样一来，公司的装工和项目部门也有更好的规划，门市作业也跟总部紧密配合，顾客资料等同步更新、存档，提升了全面售后服务的素质。

林棓舢说，近年来，公司在销售方最明显的改革，是推出新的环保窗帘布产品，这样做可以避免使用者吸入质量差的空气、出现皮肤敏感等问题，“我们也通过公司面簿和Instagram，给读者作这方面的宣导。

公司在本地的大约40名职员，利用去年病毒阻断措施期间，进修销售和社交媒体网络课程，从中学习并掌握必要的技能与知识。”

售后上门洗窗帘服务受欢迎

公司两年前也开始提供上门清洗窗帘布的售后服务，深受欢迎。

新成立的部门由林建发的儿子林弘壹（29岁）负责。公司使用的是德国机器，如有需要，也连同地毯一起清洗。

公司的自家品牌包括Attic、La Fidele，以及Studio K窗帘；窗帘与百叶窗帘都是量身定制，提供个人化服务。

公司自2010年走入商场，目前在裕廊东IMM商场、马林百列百汇广场，以及丹绒加东商场都设有店面。

林建发目前是宏茂桥商联会主席，以及新加坡现代企业管理协会的公关副会长；女儿林棓舢则是老板联谊会青年团核心成员。

林建发创办H M Gallery，女儿林棓舢8年前加入，现在担任营业经理。

为多机构装窗帘 累积更全面经验

八年来，公司服务过的客户包括学校、医院、安老院、酒店、民众俱乐部，以及军营等。

林建发指出，为这些机构装置窗帘布，从中累积了更多、更全面的经验，公司职员也有更多的学习机会。

公司不仅在兀兰设有车工部门，在马国第二通道附近，也设有窗帘布料批发部门；两者与公司的其他部门，起到相互配合的作用。