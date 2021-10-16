连续两个月下跌 9月新私宅销量环比减31.4％至834个

今年首九个月的新私宅销量为1万零111个单位，超越去年全年的9982个单位。市建局昨天发布的新私宅预估数据显示，今年9月售出的新单位，比去年同期的1329个，下跌37.2％。

我国9月份推出的新私宅单位不多，加上少了大型项目，销量连续两个月下跌，环比减少31.4％至834个。

今年首九个月的新私宅销量为1万零111个单位，超越去年全年的9982个单位。

市区重建局昨天（10月15日）发布的新私宅预估数据显示，今年9月售出的新单位，比去年同期的1329个，下跌37.2％。

以地区来看，最受买家欢迎的是代表大众化私宅的中央区以外（OCR），共卖出356个单位。代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）则售出310个和168个单位。

若包括执行共管公寓（EC），9月的新私宅销量环比减少2.04％至1296个单位，同比则下跌6.4％。

高力国际研究级董事黄珍玲指出，在Parc Greenwich项目的带动下，发展商在9月份售出462个EC单位，比8月的107个单位增加超过三倍。Parc Greenwich是9月最畅销的项目，它以中位数每平方英尺1229元卖出335个单位。

不包括EC在内，9月份只推出210个新单位，环比大幅减少74.9％，比去年同期减少84.3％。9月也没有大型项目推出，7月有白沙新综合项目Pasir Ris 8登场，8月则有沁水轩（The Watergardens at Canberra）。

博纳产业（Propnex）总裁依斯迈（Ismail Gafoor）指出，由于新推出的单位减少，组屋升级者和其他买家继续从旧项目中物色新房子，因为最近新推出项目的基准价格较高，让旧项目的价格更具吸引力。

本地社区冠病病例增加以及出现新的感染群，也是导致9月整体私宅销售放缓的原因。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣接受《联合早报》访问时说：“9月的销量还算处于可持续的水平。在过去三年，发展商每年平均售出9563个新单位，每月平均销量约700个至900个单位。”

他指出，不包括EC在内，今年第三季新私宅销量，环比上扬23.1％至3652个单位，比去年同期的3517个单位增加3.8％。这也是自2013年第二季以来最高的季度销量，显示市场的购买需求强劲。

依斯迈认为，即将推出的康宁河湾（CanningHill Piers）和Perfect Ten将继续带动中档和高档私宅未来几个月的销售。随着边境限制和安全管理限制逐步放宽，中央区接下来的销售势头应会稍微回升。