海指连续三天上扬 全周涨幅1.96％

亚太股市昨日跟随美国隔夜股市普遍扬升，加上我国重新开放边境政策的支持，推动新加坡海峡时报指数昨日再涨9.05点或0.29％，闭市报3173.91点。海指连续三天上涨，全周涨幅增至1.96％，两周来已猛升4％。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩昨日接受《联合早报》访问时说：“本地股市收涨结束一周交易，主要因政府上周末宣布从10月19日开始重新开放边境给来自11国家的已接种疫苗的访客。”

黄感恩指出，第三季企业盈利发布季节将到来，市场期待银行股和商品股（石油与煤炭业者）的业绩有良好表现。

CMC市场策略师王绥勤受访时说：“海指连续两周上涨，本周涨幅将近2％，并且突破了已维持达七周在3120点的阻力线。周五股价动力的催化剂来自外部因素，包括欧美亚主要股指的上涨，美国主要金融机构（摩根大通、美国银行、花旗集团、摩根士丹利）的强劲第三季盈利，以及美国10年国债收益率连续三天下滑。”

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场分析师萧玮恩受访时指出，海指获得内外因素的支持，开盘高于3180点，并尝试突破3200点的心理阻力线。海指上次达到此水平是在8月中。

萧玮恩说，虽然新的冠病确诊病例数目继续相对较高，市场对重新开放的乐观情绪，继续反映到股价上，旅行休闲股本周持续强劲。泰国、马来西亚和澳大利亚也计划重新开放，进一步支持市场情绪。

外部因素方面，他认为，首先是海指和其他亚股指数跟随美国隔夜股市报捷，美国企业盈利强劲，加强了市场信心。另一因素是市场认为中国将放宽政策。中国中央银行昨日维持利率水平，显示央行认为需要进一步支持经济。市场觉得货币政策今后可能放宽，因为中国央行的最新举动可能显示，现有措施或不足够，尤其正值中国恒大集团的信用危机。

本地股市昨日交易量大增至18亿3000万股，交易总值回升至12亿6000万元。上升股298只，下跌股188只。

新航（SIA）昨日闭市后透露，集团预期乘客运载能力到2021/22财年第三季时，将恢复至冠病疫情暴发前的约37％。集团今年9月份的乘客运载能力维持在冠病疫情暴发前约32％水平，与7月份和8月份一样。

新航昨日股价持平于5.55元。

中环电脑系统控股（Azeus Systems）昨日股价再涨2.13％，收报9.60元。它前天股价大涨20.51％，并接到新加坡交易所质询。公司昨早答复询问时指出，有一名第三方投资者接洽公司大股东探讨投资该公司，但大股东在回应质询前并没有与第三方投资者进行任何具体讨论或签署任何具有约束力的投资协议。

长信传媒（G.H.Y Culture & Media）昨日闭市后透露，它不会进行投资本地片商Clover Films集团的计划，因为有关的谅解备忘录期限已过，而双方至今没有达成协议。此事对集团的每股盈利和每股净资产值，不会有显著影响。双方将继续探讨其他合作机会。集团也将继续寻找其他适合的机会，以加强新加坡和东南亚业务。

岸外与海事业者金兴（Kim Heng）闭市后透露，它已完成购买1250公吨Sany履带式起重机（crawler crane）的交易，起重机总值约1000万元。这使公司能在规模和高度快速增加的风电场涡轮安装，跟上技术能力和要求。

此外，集团已签署起重及安装全体工程服务合约，为一家越南主要的风电场承包商提供服务。新添购的Sany履带式起重机，将部署于完成该合约。合约期为30个月，合约总值720万美元（970万新元）。