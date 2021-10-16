调查：中小微企业B2C电商出口额 2026年可增至35亿元

一项调查显示，我国的企业对消费者（B2C）的电商出口额预计以每年5％增长，从今年的14亿元增至2026年的17亿元。

如果中小微企业加速使用电商平台来进行出口交易，出口额预计增加超过一倍，在2026年达到35亿元。

目前，本地今年的B2C电商出口额当中，中小微企业预计贡献45％。有超过300家本地中小微企业参与这项由亚马逊（Amazon）进行的调查。

比起国内市场，受访的中小微企业更看好海外市场的销售增长前景。它们认为在未来五年内，马来西亚、中国、澳大利亚、印度尼西亚和泰国会是五大电商出口市场。

目前，本地有将近四分之一的中小微企业从事B2C电商业务，其中逾90％属于出口业务。

调查显示，87％受访企业认为电子商务对出口业务来说至关重要，能让它们接触海外客户、采用电商市场平台的销售和营销工具等。

通过电商出口的35％企业指出，它们每年有超过一半的电商销售来自国外市场。

透过电商寻求增长和全球扩张机会时，受访企业主要面对成本、监管、信息与能力等方面的挑战。

当中，81％认为昂贵的跨境运输成本是最大的挑战，78％则认为进口监管不够明确是通过电商走向海外市场的主要障碍，72％缺乏与全球其他业者竞争的能力，71％不确定外国消费者的需求和偏好。

为了协助小型企业扩大客户群和拓展全球市场，亚马逊日前举办了为期三天的Seller Boot Camp线上活动，行业专家和亚马逊的合作伙伴在活动上深入探讨跨境电商与支付、客户和销售转换策略等课题，来自新加坡、马来西亚和菲律宾的3000多家中小企业参与。