海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（11日）曾论及指数最重要的阻力线位于3211.45点，与当时指数的价位尚有一段距离，因此，估计指数激烈波动的走势，可能还会持续一段时日。当时指数为3112.81点左右。见报当天指数一度上升至3124.62点，可惜后劲不足，竟以近乎当天最低的3113.49点闭市。12日指数跳空下试3088.70点，同时在介于3112.05点与3113.49点留下缺口。13日指数骤然上升至3161.27点，由于升势甚急，造成介于3122.56点与3112.05点留下缺口。14日指数进一步上升至3170.52点，15日指数再接再厉跳空上升至3186.34，同时再介于3170.17点与3164.86点留下缺口。估计短期回扯，指数可能向下填补上述第三及第二个缺口。回顾指数于9月22日一度下探3037.79点后渐渐上升，9月30日指数终于以3086.70点闭市，于其每月一杆图中以“转向”信号完成了上图中升势“三角形”的第（4）点，旋止跌回升。依此类推，若以此“三角形”的高，计自目前“三角形”位于3187.00点的上限，可测得基本目标当在3211.45点之上。

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