中华总商会调查：六成本地商家有意开拓海外市场

更多新加坡商家计划开拓海外市场，根据新加坡中华总商会最新发布的《2021年度商界意见调查》，在今年计划开拓海外市场的受访商家，比率从去年的50.7％增至59.7％。

企业也认为，实地商务考察非常重要，40％的受访者过去一年因为旅行限制而放慢了国际化的步伐。

中华总商会会长黄山忠日前在该调查的发布与分享会上指出，拓展海外业务对本地企业至关重要，而实地进行商务考察可与外国官员、合作伙伴保持联系和交流，从而增强互信。

因此，他呼吁企业不要因为须隔离而回避海外公干，只要妥善规划，仍可在隔离期间有效办公。

黄山忠透露，他在疫情期间代表总商会到中国访问四次，目的是保持与中国的联系，中国政府官员对此表示感激。通过这些访问，总商会与中方建立信任，同时也为本地企业搭桥牵线，并协助中国企业入驻我国。

他说：“我在酒店隔离14天，只要WiFi网络和虚拟专用网络（VPN）稳定，还是可以通过视频开会，与新加坡联系。这和在新加坡没有什么差别。”

总商会是于今年6月至8月间进行上述调查，参与调查的1058家企业来自制造业、建筑业与服务业，当中92％是中小企业。

根据调查，40％的受访企业表示电子商务平台有效地帮助它们走出国外，但有半数认为虚拟贸易展和虚拟考察活动效用不大。

在分享会上，中华总商会总务委员会主席白毅柏期待疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane）计划能够有效落实，让商家有更多机会走出去。

他说：“食品业者已有20个月没到国外参展。虽然可通过视频与客户接触，但这也只有对老客户才有用。要寻找新客户，必须在展销会上面对面洽谈，才能做成生意。”

四成商家预期今年蒙亏

白毅柏也是新加坡食品厂商联合会永久名誉会长。他透露，该会已在筹备到海外参展，寻找新客户。他呼吁食品商把握机会，开拓更多商机。

另一方面，40％受访商家预期在今年蒙受亏损，它们当中有47.9％预期亏损将比去年大。60％的商家预期业务要两年或更久才会恢复到疫情前的水平。而多达64％的商家表示，政府援助措施逐步减少，在很大或中等程度上对它们造成影响。

针对企业如何在援助措施终止后撑下去，黄山忠认为，最了解企业的莫过于企业自身，它们应自救，在市场好转时发展业务，不过于依赖政府的援助。

总商会财政委员会主席吴绍均则指出，政府目前给予企业广泛的援助，而通过商会商团确认真正需要帮助的行业，再与政府协商推出更具针对性的措施，或许更为有效。