美首个期货ETF即将登场 比特币重返6万美元关键水平

美国首个比特币期货挂牌基金即将登场，提振市场情绪，使比特币重新站上6万美元关键水平。市场人士认为，新推出的挂牌基金标志着加密货币逐渐成为主流投资资产，看涨比特币接下来走势，有望冲破历史最高位。

美国资产管理公司ProShares以比特币期货合约为基础的挂牌基金（ETF）ProShares Bitcoin Strategy ETF，上周五获准在纽约证券交易所Arca市场（NYSE Arca）挂牌上市，目前仍等待美国证券交易委员会（SEC）的正式批准，预计本周开始交易。

相比中国政府全面打击加密货币投资，新加坡国立大学客座教授、原新加坡金融管理局学院院长白士泮接受《联合早报》询问时指出，美国监管机构做法较为谨慎，期货产品受到当局严格监管。“有了ETF，投资者可以间接对比特币曝险，而不必承担需要维持加密货币钱包的风险。”

虽然比特币期货ETF能吸引新的投资者，但白士泮强调，比特币期货的价格将隨着比特币价格巨大波动，他对比特币的走势持谨慎意见，短期对比特币的价格有利，但中长期却充满未知数，得视加密货币挖矿是否更环保以及比特币的运作效率能否获得提升等。

CMC市场策略师王绥勤指出，美国正超越中国成为世界最大挖矿中心，俄罗斯总统普京近日发言间接认可加密货币的地位，这些有利因素使比特币中期呈看涨趋势，不过他提醒，一旦比特币期货ETF获得SEC正式批准，比特币价格在触及历史高位之后有可能小幅回跌至5万8500万美元至6万美元区间。

ProShares Bitcoin Strategy ETF的每年开支比率（expense ratio）为0.95％，相较之下，SPDR标普500挂牌基金（SPDR S&P 500 ETF）为0.0945％。

辉立期货分析师周峻贤指出，虽然两个投资产品不能直接相提并论，但他认为投资者应注意有关收费，自行评估是否应该购买比特币现货或比特币期货。他提醒，投资者需注意期货合约对现货市场的价格溢价，若溢价推高，有些投资者可能会选择套利，即买入现货及卖出期货。

周峻贤注意到，当比特币期货以太坊期货分别于2017年和今年推出，吸引更多机构投资者对加密货币进行投资，因为机构投资者较愿意透过受公认的交易所和证券行进行交易。

芝加哥商品交易所集团（CME Group，简称芝商所）在2017年12月推出比特币期货。不少本地证券行提供比特币差价合约（CFD），包括辉立期货和CMC市场。期货和差价合约让投资者下注资产的未来价格走势，ETF则追踪指数或商品的价格走势。

市场对比特币前景越来越乐观，12月到期的比特币期货合约与10月到期的合约之间的息差扩大至945个基点，为4月底以来的最大差距。

彭博社数据显示，比特币在上周五凌晨突破6万美元关口之后持续攀升，昨日傍晚7时报6万1473美元，逼近今年4月15日的历史最高位6万4310美元，本月以来涨幅逾43％。