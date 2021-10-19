万隆科技 Ban Leong Technology

这只股票自2011年11月24日下跌至0.096元后，随即以三大波走势回升。2012年8月28日股价上升至0.185元，遂完成了A大波中的（A）波，过后回扯至2013年3月27日的0.13元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了（B）波。2014年11月7日股价上升至0.36元完成了（C）波，同时也为A大波画下句号，接着进入具三波的B大波下调。2015年2月27日股价下跌至0.19元结束了（a）波，过后回升至同年7月20日的0.28元，此为（b）波。2016年5月6日股价下跌至0.15元完成了（c）波，同时也为B大波画下句号，立即进入具三波走势的C大波。2019年9月16日股价回升至0.30元，且于该月每月一杆图以“主要转向”结束了a波。2020年3月9日股价下调至0.174元，旋于当天以“主要转向”信号完成了b波。今年7月1日股价上升至0.395元，随即形成一个升势“三角形”中的第（1）点。10月13日股价再度升试0.395元完成了上图中的第（3）点。估计一旦第（4）点回扯结束，股价当突破“三角形”上限，朝0.46元的目标前进了。

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