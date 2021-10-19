1728牙科诊所 浓浓人情味魅力大 弃高档区服务邻里

小档案

创业：2018年

员工：8名牙医、两名口腔保健师、25名护士及6名行政人员。

暖暖人情味、更真诚的感激之情，是陈俊雄放弃西装笔挺、为大机构总裁高管提供牙科服务而选择到邻里组屋区开设诊所的原因之一。

43岁的他曾在政府牙科医院服务，担任过莱佛士牙科集团牙医主任，也是少数掌握高端牙齿数码扫描科技的医生。10多年来，他看诊的病人不乏市中心金融界高管、大机构总裁高层和海外豪客。

几年前，许多机构削减员工医疗福利后，市区高档牙科护理业受到一定冲击，他与两名同在市区诊所服务的高级牙医，决定转战组屋区，并找到对财务和行政有丰富经验的简美美，合股成立1728牙科诊所集团，在2018年先后于宏茂桥、淡滨尼和裕廊东邻里中心开业，今年7月再于勿洛开诊所。

陈俊雄受访时说：“我从没想过到组屋区开业。在市区诊所工作时，天天长袖衬衫，除了牙科服务，还得填写许多申报保险等报告。在组屋区，感觉轻松多了，亲切又有人情味，自己的服务更能得到病人的肯定和赞赏，尤其看到病人留言赞好时，满足感更大。”

为纪念‘牙科之父’诊所取名‘1728’

为什么为诊所取名1728？原来在1728年，被誉为“现代牙科之父”的福查尔撰写了世界第一本牙科综合性文章，让全世界的牙科学生及从业者受惠。

近年来，组屋区牙科诊所如雨后春笋般涌现，1728如何能在开业两年就赚回资本？

简美美说：“我们的宗旨是以实惠的价格提供优质的牙科护理。而赚回的资本就重新投资在勿洛诊所。”

陈俊雄说，1728不追求华丽装潢或使用最高端的科技仪器，但以病人利惠为主，凭医生们20年的行医经验，精简化牙科护理步骤，如把一般需六个月疗程的植牙护理缩短一半时间；与牙科材料供应商密切联系，物色价廉物美的产品如韩系种植体，即使疫情导致材料成本提高，1728的收费仍维持开业的价格。

精简牙科护理步骤，物色价廉物美的产品，是1728牙科诊所维持收费竞争力的不二法。

线上分享牙科护理

创业难得有好开端，却遇到冠病这洪水猛兽，诊所不得不审慎开支。

去年防疫阻断措施期间，日均病人从60人骤减至两三人，而且只处理紧急病例；进入解封第二阶段初期，病人可预约看诊，但卫生部规定每位病人得间隔45分钟看诊，能服务的病人也减少了。

陈俊雄说：“抗疫政策不断变化，牙科服务就得跟着调整，难免无法提供最到位的服务，很多时候是我们无法控制的。如何尽快处理因阻断封城而延误看诊的病人，是最大挑战。”

有失必有得。阻断措施期间，夜间求诊病人减少，诊所决定每天提早3小时在傍晚6点休息，延续至今，“牙医和员工不需再轮晚班，工作生活更平衡，而我们的招聘活动更具吸引力。”

疫情期间，诊所在面簿、Instagram、TikTok等社交平台更活跃，也主办几场线上牙科护理分享视频，教导本地病患甚至海外的印尼儿童如何照顾和处理紧急牙科问题。