新线上平台抢滩吸引散户 老牌证券行另采策略应对

本地近年新增不少线上交易平台，它们善于运用金融科技和维持低廉交易费用，吸引本地散户进场。面对新平台的抢滩，历史悠久的老牌证券行采取截然不同的商业策略，透过增强金融科技及满足投资者不同群体的需求，以在市场保有一席之地。

盛宝金融（Saxo Capital Markets）立足新加坡15年，在市场强劲势头和更具吸引力的产品推动下，线上交易平台Saxo Markets Singapore的客户资产规模已突破100亿元，上半年客户交易量同比飙增97％。平台客户群体有四分之三是在40岁以下，凸显越来越多年轻投资者进场趋势，新增客户之中有三成是女性。

本地新女客户

去年同比增逾四倍

盛宝金融亚太区私人客户部门新加坡销售总监韩世琦接受《联合早报》访问时说，本地新女客户去年同比增加逾四倍，超越全球增幅，“我们致力透过为女客户提供更多工具、知识和信心进行投资和交易，协助更多女客户实现财务愿望并做出明智投资决策。”

盛宝金融7月份推出名为缩小性别差距（Close the Gender Gap）的新转介计划，鼓励女客户推荐女朋友进场投资以获得奖励。

FSMOne.com线上交易平台自2016年推出，该平台总经理黄智郁受访时表示，公司的优势在于带给投资者更好的投资点子和工具之外，内部金融科技团队能以较低成本来快速落实新的线上服务。

星展银行理财规划与个人投资董事总经理兼主管黄韵霓说，星展集团旗下证券行星展唯高达（DBS Vickers）协助客户方便快速到多个市场进行交易，投资和研究团队也为投资者带来准确及时的财务和市场建议，协助实现最大资本收益。

中国金融科技业者老虎证券（Tiger Brokers）和富途控股（Futu）先后登陆本地及推出线上交易平台，用户人数短期内迅速激增。

富途今年3月推出线上交易平台moomoo，首三个月便吸引逾22万名用户和10万名付费客户。老虎证券的线上交易平台自去年2月推出以来，平台用户持续增加，Z世代的投资者在今年第二季同比飙增逾九成，他们所购买的股票、期货和期权同比飙增逾八倍。

为了争取新用户，两个平台正推行促销活动，包括赠送股票现金券、iPhone13系列智能手机和苹果股票等。

富途创办人李华强调，新加坡是国际扩张战略重点，公司将致力推动创新，为投资者提供更人性化和最先进的金融科技服务。

老虎证券新加坡首席执行官黄天俊指出，越来越多Z世代的投资者加入，意味着公司需要提供更有意义的互动、短小（bite-sized）内容，同时确保完善用户体验。

中国从11月1日起将落实个人信息保护法，对公司如何处理用户数据，制定更严格规定。有当地媒体评论指出，富途和和老虎证券因为协助中国散户投资美国和香港等市场而存在合规风险，可能违反数据隐私规则。

尽管面对中国政府收紧监管压力，富途和老虎证券皆表示新加坡业务继续维持正常运作，不会受到影响。

基本上，各线上交易平台收费大同小异，以现金户头（cash account）来看，买卖新加坡股票最低费用一般为25元佣金加上交易费，当中FSMOne.com收费最具吸引力，从8.8元起跳。

除了现金户头之外，投资者其实也可以选择现金抵押交易服务，这类户头收费往往比现金户头来得低，例如moomoo收费从1.5元起跳。

星展集团旗下证券行星展唯高达协助客户方便快速到多个市场进行交易，投资和研究团队也为投资者带来准确及时的财务和市场建议，协助实现最大资本收益。

——星展银行理财规划

与个人投资董事总经理兼主管黄韵霓