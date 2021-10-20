黑金天然资源 Blackgold Natural Resources

这只股票于2000年8月2日上升试1.85元后，就以三大波缓缓下滑。2006年10月11日股价下跌至0.15元，并于该月每月一杆图以“转向”信号完成了A大波。2007年2月8日股价上升至1.30元，旋于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了B大波,遂进入具三波走势的C大波。2008年11月14日股价下试0.10元完成了（a）波，随即以三波回扯。2010年11月18日股价上升至0.50元结束了a波，过后下调至2012年9月5日的0.155元，此为b波。2013年4月1日股价上升至0.965元完成了c波，同时也为（b）波画下句号。2019年12月11日股价下探0.008元，且于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了（c）波，同时为C大波画下句号，立即止跌回升。2020年2月6日股价上升至0.026元，并开始形成一个升势“三角形”。同年4月3日股价下试0.009元完成了图中的第（2）点，而今年8月20日股价也于0.01元的价位结束了第（4）点；估计股价一旦穿上位于0.021元的“三角形”上限，当朝0.038元的目标前进。

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