丰友公司 路转人转45年不倒 “酒”店成了小地标

小档案

创业：1976年

行业：酒类零售兼手机

员工：5人

山不转，路转；路不转，人转。这是45年来经历各行各业起落、看着周围店铺开开关关的物换星移，却依然屹立不倒，继续成为组屋邻里商店闪亮一颗星的最佳诠释。

套用丰友公司（Hong & Friends Trading）老板刘子福（57岁）的话，他的“酒”店是丹戎巴葛坊的小地标，“我是丹戎巴葛坊卖‘酒’的小店，哈哈！”

风趣的刘子福虽然没有饱读诗书，却深明小生意生存之道，懂得灵活面对各种经营挑战，观察顾客群的喜好；他果敢地踏出舒适圈，从不熟悉做到欣欣向荣，打破邻里零售商店是没落黄昏行业的观念。

继承父布庄 量身制衣

丹戎巴葛坊的店铺原是刘子福父亲的布庄；70年代衣服布料生意欣欣向荣，养活了一家16口。刘子福与妻子翁金燕继承店铺后，裁得一手好衣的翁金燕开始为顾客量身定制衣服。

上世纪80年代，本地海事造船业蓬勃发展，看到许多船员和工友对工作制服的需求，刘子福加大力度，售卖各类工作服和裤袜等。然而，随着造船业渐渐没落，工作服销量也不复当年。

千禧年弃服装业开网吧

进入千禧年，互联网越来越盛行，网吧成了时尚。刘子福看准市场和时机，断然舍弃熟悉的服装业，换成从未涉足的24小时网吧，“当时我自己也不太懂得电脑网络，后来才慢慢摸熟。”结果证明，他敏锐的商业嗅觉是对的，丰友公司成功转型，生意再度往上扬。

手机成新宠网吧失光辉

好景不常，iPhone 3问世后不久，网吧失去昔日光辉，手机成了新宠，“人手一个智能手机，谁还上网吧？我只好改做手机。”直到今天，店铺还兼做手机维修、售卖电话卡等。

附近上班族多萌洗衣服务新点子

由于手机生意占地不大，附近金融商业区的上班族让他萌生新的生意点子——洗衣服务，“我看到有这方面的顾客群，就尝试去做，也没考虑太多。”就这样，丰友公司又迎来了新角色。

小小冠状病毒，对市中心的组屋商店是大大的打击。疫情暴发乃至居家办公，洗衣店生意直线下滑，营业额少了九成，尽管至今还保留洗衣服务，但已今非昔比。

“洗衣服务不太可能改以网上生意，因为大家居家办公，长袖长裤少穿了，对干洗或洗烫衣物的需求自然减少。”

多元薄利多销卖酒营业额竟比疫前佳

这时，刘子福再次发挥不倒翁的坚韧精神，凭着每天与顾客接触、熟悉客户消费走向的经验，发掘自身优势，增加原本就售卖的酒类种类，以产品多元、薄利多销的方式，与财力雄厚的大型超市和网店竞争。

没想到，丰友“酒”店去年的营业额，竟因此比疫情前还理想。

“这完全出乎我的意料！可能是我的酒类价钱比网购还便宜吧，所以能吸引很多顾客，我们的利润虽然低，但货品周转快。现在产品信息非常透明，顾客看了我的售价，上网查找做比较，也知道我的价格最优惠。”

共创新程，越战越勇，刘子福处之泰然地说：“做生意要随时代创新求变，遇到瓶颈就要改变。接下来，我准备引进更多红酒。”