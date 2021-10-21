报告：第三季大宗房地产 交易额增至75亿元

受政府售地计划强劲推动，本地房地产市场日益火热，今年第三季大宗房地产交易额同比大增79％至75亿元，与第二季相比增长6.9％。

高力国际（Colliers）发布最新的报告显示，住宅房地产第三季交易额环比增长11.6％至34亿元，主要因为福林园（Flynn Park）集体出售及政府售地计划（GLS）有三幅地段成功招标。由于去年较低基础，今年首三季交易额同比增长148％至81亿元。

巴西班让一带的永久地契公寓福林园上月以3亿7100万元集体出售，成为今年迄今交易额最大的集售交易。

基于强劲的住宅需求和发展商求地若渴，高力国际投资服务高级主管陈添裕看好交易情况到明年上半年前都能保持强劲，“我们预计集体出售将继续增长。另外，我们也看到投资者对郊区购物中心越来越感兴趣。”

商业房地产交易额下跌 但第四季情况料更强劲

尽管零售交易强劲，商业房地产第三季交易额环比下跌12.1％至12亿元，首三季交易额则同比下跌12.6％至36亿1000万元。

高力国际研究级董事黄珍玲指出，几项商业交易仍在进行中，凸显具有重建和扩增总楼面面积（Gross Floor Area）潜质的办公楼具吸引力。

展望未来，一旦吉宝企业（Keppel Corp）提出的私有化献议获新加坡报业控股（SPH）股东通过以及一些重大交易可能成交，将促使商业房地产在第四季表现更加强劲。

另一方面，虽然今年上半年房地产投资信托（REIT）私有化和工业基金的设立，推动工业房地产表现，但在缺乏大宗交易的情况下，工业房地产第三季交易额环比下挫91.1％至1亿7800万元。不过，随着电子商务和科技公司加速增长，投资者仍兴致勃勃。

继第二季强劲表现后，店屋市场也稍微放缓，第三季交易额环比下跌47.4％至1亿6300万元，不过首三季交易额仍同比增长238％至6亿零700万元。黄珍玲表示，店屋依然是具吸引力的资产类别，既能提供稳定租金收入和资本增值潜力，又能灵活使用。

尽管酒店房地产交易今年以来依旧挂零，但从长远来看，黄珍玲认为市场供应相对有限，以及到2030年新景点和基础设施项目一系列计划将支持酒店业的基本面。

整体来看，我国今年首三季大宗房地产交易额达183亿元，去年全年为247亿元。