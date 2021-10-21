城市酒店信托 CDL Hospitality Reit

本栏于今年2月11日曾论及这只股票于元月4日升试1.33元后，于该月每月一杆图以“主要转向”信号为（C）波画下句号。估计股价已经重返跌势，填补介于1.13元与1.08元及介于0.975元与0.97元的缺口也就水到渠成。当时股价为1.22元左右。可是股价过后略微下跌至2月24日的1.17元，完成了图中的（b）波后，继续进入（c）波升势。3月18日股价上升至1.31元，并于当天以“转向”信号结束了（c）波，同时又于该周每周一杆图以“转向”信号为图中一个跌势“斜向交叉”的第（三）点画下句号，接着以三波缓缓下滑。5月14日股价骤然下试1.13元为第（四）点画下句号。6月15日股价回升至1.28元完成了第（五）点，遂进入跌势。截至10月1日股价已经下试1.03元，旋将上述第一个缺口填补；过后骤然回扯10月11日的1.20元。若以图中的第（三）与第（四）点的价差的1.618倍，计自第（五）点，可测得基本目标为0.99元；而填补上述第二个缺口及介于0.84元与0.815元的缺口也就指日可待。

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