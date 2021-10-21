湖景园要价6.4亿元集售

负责销售该公寓的博纳产业指出，得标的发展商将有机会在裕廊湖区和裕廊创新区附近重新发展项目，并会得到裕廊居民和在这一带物色新居的买家的青睐。

位于企业路的湖景园（Lakepoint Condominium）以集体出售方式推出市场，预示价6亿4000万元，相当于容积率每平方英尺959元。

公寓地段面积56万2286平方英尺。根据2019年总蓝图，地段容积率为1.4倍，划定为住宅用途。

湖景园建于1983年，有304个单位。视当局的批准而定，地段可重新发展，建造860个平均面积为915平方英尺的单位。

负责销售该公寓的博纳产业（Propnex）指出，得标的发展商将有机会在裕廊湖区和裕廊创新区附近重新发展项目，并会得到裕廊居民和在这一带物色新居的买家的青睐。招标活动将在12月22日下午2时截止。

发展商料将谨慎竞标

房地产分析师王伽胜接受《联合早报》访问时说，由于湖畔一带在过去10年已发展成为宜居和具备良好投资记录的地点，因此预料会吸引发展商做出谨慎的竞标。不过，目前的房地产价格正处于历史新高，政府介入推出新一轮降温措施的可能性较高。发展商计算竞标价时将会更关注接下来的下行风险。

他指出，延伸到裕廊东的新隆高铁计划取消，意味着政府当时为了该项目而收回的两幅前为裕廊乡村俱乐部和莱佛士乡村俱乐部的地段，将可能另做其他用途，包括住宅用途。这可能造成裕廊区未来10年的住宅供应量上扬，使得新屋主在出租公寓时面对更激烈的竞争。

今年以来，本地已有20多个房地产项目推出集售，当中七个项目成交，包括福林园（Flynn Park）的集体出售以3亿7100万元成交。

其他正在求售的项目包括位于罗弄泉（Lorong Chuan）的春景花园（Chuan Park），保留价提高逾4％至9亿3800万元。

至于推出集售的综合项目则包括珍珠大厦（People's Park Centre，保留价18亿元）、建安大厦（Peace Centre）与建安公寓（Peace Mansion）组成的综合项目（要价至少6亿5000万元），以及凯联大厦（International Plaza，保留价为27亿元）。