一高电器店 开通网店卖电器 生意超门店两倍

小档案

创业：1980年

行业：电器

员工：12人

冠病疫情当前，义顺一高电器店（Aircold Electro-Mart Pte Ltd）去年通过自家网店，以及在本地主要网购平台所做的生意，与门市年比增加两倍，今年预料可达三倍。

老板林金祥（66岁）说，这样的业绩在意料之外，但可以归功于公司三人网售团队的不间断规划、网购潮流，以及公司电器产品价格非常具竞争力。

“此外，我在电器行业经营已久，公司有来自大约50个供应商的1000多种家用电器，供大家在网上选购，是另一个优势。”

公司的电器网店是HOME101.SG，合作的网购平台有Qoo10、Shopee及Lazada，涵盖的网购范围和市场都相当全面。

一高自2015年5月推出电器网店，在去年冠病阻断措施前的业绩就已经超越门市，阻断措施期间更创下一个月2000多份订单的佳绩，全年与门市年比增长两倍。

“一高电器网店今年首八个月的销售仍然亮眼，预料全年销售会比过去的门市增长三倍。”

林金祥于1978年从事自雇冷却维修，当年他23岁。两年后他注册公司，开始做家用电器生意，维修工作交由一批技术人员接手，也是公司业务的一部分。

一高电器原本在义顺忠邦城邻里经营，面积700平方英尺，去年12月才搬到义顺23街YS-One一楼一个3500平方英尺的单位。那里也设办公室，以及展销室等。

他也透露，公司在1999年使用目前的名字后，业务也扩展到冷气维修，在顾客有需要时提供相关服务。

采升级版软件 销售运送更高效

一高电器店多年前就采用销售软件，三年前也找人开发一套运作快速的升级版软件，并以第三方软件连接两套软件，明显强化销售程序。

林金祥说，公司在2003年就采用企业资源策划（ERP）系统，储存顾客的采购资料。

“三年前，销售量明显增加，我们通过一套新设置的中央处理系统，更快地处理销售和运送程序。”

此外，他还使用一套应用程式介面（API）系统，把上述两者连接，使整个销售过程更加高效快速。

拟推销售软件 助网店经营者

接下来，林金祥希望把开发的中央处理销售软件推出市场，让有心做网购生意的人，以最直接的形式在三到六个月达成，不必像他一样要走六年的路。

“这套网购销售软件，是我们在过去五到六年出资找人开发的，包括当局相关机构的资助在内，已经投资了大约30万元。”

他也提到，经营网店要比门市辛苦至少10倍，从产品拍照制图上载、市场营运策划、品牌设计包装、解答顾客疑问、订单接收与转载、出单和追踪存货、安排运送，以及售后服务，都要照顾周到。

如今，林金祥说，这套软件的开发已经七七八八，能够很好地把销售、运送、物流，以及货源追踪集中，成为一个至少“半自动”的系统。

“使用这套系统后，可以减少不必要的人手开销；软件预计一年后正式完成并推出市场，让大家有条件地付费使用。”