涉嫌触犯证券与期货法令 莱佛士教育遭金管局商业事务局调查

莱佛士教育集团主席兼总裁周华盛和数名现任董事周二接受了金管局和商业事务局的问话，包括首席独立非执行董事林孝德、非独立非执行董事何军、独立非执行董事黄光明和颜惠珍，以及马来西亚子公司Raffles K12公司和Raffles Iskandar公司的董事兼主要管理层人员郑瑾莲。

莱佛士教育（Raffles Education）因涉嫌触犯证券与期货法令（Securities and Futures Act）遭到新加坡金融管理局和商业事务局的调查。

集团董事会周四（10月21日）在新加坡交易所网站披露，这起调查与艾芬银行（Affin Bank）为Raffles K12公司和Raffles Iskandar提供的贷款有关。

集团主席兼总裁周华盛和数名现任董事周二接受了金管局和商业事务局的问话，包括首席独立非执行董事林孝德、非独立非执行董事何军、独立非执行董事黄光明和颜惠珍，以及马来西亚子公司Raffles K12公司和Raffles Iskandar公司的董事兼主要管理层人员郑瑾莲；郑瑾莲也是周华盛的妻子。

护照被扣留但无人被捕

调查机构也下令莱佛士教育提供与相关贷款有关的文件。

艾芬银行今年5月向莱佛士教育和两家子公司追讨总额4亿1000万令吉（1亿3100万新元）的贷款。公司上周表示已和艾芬银行达成和解并偿还了部分贷款。

周华盛等人的护照已被扣留，但没有人需要交保、被逮捕或被提控。他们会继续在公司担任董事或任职。

此外，董事会提名委员会建议，在下周六举行的常年股东大会上，周华盛和黄光明可继续寻求连任。颜惠珍则在6月时已表明不会寻求连任，并且会在常年股东大会结束后卸下董事职位。

另一方面，莱佛士教育昨天也对第二大股东黄鸿年日前就周华盛薪酬的提问做出回应。

集团表示，周华盛的薪金配套为近290万元，而不是黄鸿年所说的500万元。他妻子郑瑾莲的薪酬是37万2240元，而不是近50万元。

黄鸿年当时要求董事会回答多道问题，包括审计师BDO在常年报告书中质疑集团能否持续经营，以及为何公司给掌控股东、主席兼总裁周华盛领取高额年薪。

他也指周华盛致使集团以高薪聘请他所有的成年家庭成员，还说周华盛获得集团提供的福利如酒、礼物，以及用出差的名义让集团支付全家的旅游费。

集团指黄鸿年的指控毫无根据而且具误导性，尤其是黄鸿年在发给集团的信函中提到的薪酬不仅夸大，而且不准确。董事会已致函黄鸿年要求他提出证据，否则应撤回指控。

莱佛士教育在周一价暴跌25.61％至6.1分，创历史最低闭市价，该股隔天开市前要求暂停交易。